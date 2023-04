Samochody autonomiczne unieruchomione. Winna... pogoda

Trywialna przyczyna niemałego korka.

Mgła to poważny problem dla samochodów autonomicznych

A bunch of stupid Teslas get stuck in dense fog in San Francisco $TSLA https://t.co/UV7Om8xLLL — Farzad Mesbahi (@farzyness) April 12, 2023

"Wiele pojazdów Waymo w San Francisco wjechały w bardzo gęstą mgłę. Zdecydowały, że powinny się tymczasowo zatrzymać"

"Zaplanowaliśmy aktualizacje oprogramowania, aby poprawić działanie sensorów w warunkach gęstej mgły i usprawniliśmy algorytm parkowania, aby zaradzić takim sytuacjom w przyszłości."

W San Francisco takie sytuacje się zdarzają

Samochody elektryczne oraz nieliczne pojazdy w pełni autonomiczne, które już teraz jeżdżą w niektórych rejonach świata w ramach testów pilotażowych, stawiają zupełnie nowe wyzwania przed ludzkością. Ledwo wczoraj opisywaliśmy kolejny problem związany z wysoką masą elektryków , a dziś donosimy o kłopotach, jakie może w szeregach aut autonomicznych wywoływać zła pogoda. Niekorzystne warunki atmosferyczne sparaliżowały ruch w San Francisco.Koncerny motoryzacyjne sięgają po coraz to bardziej zaawansowane czujniki, mające pozwolić samochodom lepiej "orientować się" w otaczającej je przestrzeni. Praktyka pokazuje, że te potrafią przestać działać z choćby najbardziej trywialnego powodu, dlatego też niezmiernie ważną jest uwaga kierowcy skupiona na drodze i otoczeniu. Wystarczy odrobina śniegu i radar, kamery oraz czujniki parkowania przestaną działać. Jak nie trudno się domyślić, podobny efekt może dać mgła.Na jednej z ulic amerykańskiego San Francisco we wtorek rano doszło do nietypowej sytuacji. Pięć w pełni autonomicznych pojazdów należących do Waymo zaparkowało jeden za drugim przy prawej krawędzi jezdni. Jeden zatrzymał się... na środku ulicy, niemal całkowicie blokując ruch i tworząc niemały korek. Było to działanie prewencyjne, wywołane gęstą mgłą.Dopiero gdy mgła ustąpiła, pojazdy kontynuowały swoją podróż.Przedstawiciele finansowanego przez Alphabet (właściciel Google) Waymo potwierdzili fakt wystąpienia problemów w swoim środowym oświadczeniu w środę.- czytamy.W lipcu 2022 roku pisaliśmy o buncie maszyn na ulicach San Francisco, kiedy to autonomiczne taksówki Cruise , będące własnością General Motors, zablokowały jedną z ulic tego miasta. Żadna z nich nie wiozła pasażera. Nie wiadomo, co wywołało wtedy usterkę.Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy samochody autonomiczne w San Francisco m.in. brały jeszcze udział w niegroźnej kolizji z autobusem i zaplątały się w leżące na ulicy przewody.Rzecznik Miejskiej Agencji Transportu w San Francisco przekazał mediom, że miasto opracowuje raport o zakłóceniach na drogach przez pojazdy autonomiczne, chociaż urzędnicy nie mają dostępu do "danych systemowych".Źródło: sfchronicle