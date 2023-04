Naukowiec stworzył okulary wyposażone w sonar. Mają większy sens niż myślisz

Takich okularów jeszcze nie widziałeś.

Sonar w okularach

„Większość technologii rozpoznawania cichej mowy ogranicza się do wybranego zestawu z góry określonych poleceń i wymaga od użytkownika stanięcia przed kamerą lub włożenia kamery, co nie jest praktyczne.”

„[W tych okularach] przenosimy sonar na ciało człowieka.”

Przemyślane urządzenie

Pewien badacz zopracował nietuzinkowe okulary, które można by wykorzystywać do bezgłośnego pomijania utworów muzycznych na telefonie lub komputerze, wprowadzania haseł lub pracy nad modelami CAD, bez użycia rąk. Okulary te wykorzystują maleńkie mikrofony i głośniki do… czytania z ruchu warg, pełniąc rolę sonaru.Twórcą omawianych okularów jest, doktorant z Uniwersytetu Cornella. Jego okulary bazują na wcześniejszych okularach opracowanych przez niego i jego zespół, które wykorzystywały bezprzewodową wkładkę douszną lub kamery. Nowe urządzenie eliminuje jednak potrzebę stania twarzą w twarz z kamerą lub wkładania czegoś do ucha., powiedział Cheng Zhang, jeden z współpracowników Ruidonga Zhanga.Naukowcy informują, że okulary wymagają tylko kilku minut danych treningowych, na przykład odczytywania serii liczb, by nauczyć się wzorców mowy użytkownika. Następnie, gdy są gotowe do pracy, wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w obrębie twarzy, wykrywając ruchy ust i używając algorytmu głębokiego nauczania do analizy profili echa w czasie rzeczywistym.Zaletą okularów z Uniwersytetu Cornela jest to, że przetwarzanie zbieranych przez nie danych odbywa się na sparowanych z nimi smartfonie. Dzięki temu same okulary nie są przesadnie duże i ciężkie. Okulary działają oczywiście bezprzewodowo, a ich czas pracy na baterii wynosi około 10 godzin. Same dane ze smartfonu nie trafiają nigdzie dalej – badacze deklarują więc, że okulary gwarantują wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa.