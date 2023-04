Samochody elektryczne Tesla jeszcze tańsze. To piąta obniżka w tym roku

Ceny ponownie w dół.

Samochody elektryczne miały być tańsze od samochodów spalinowych, ale rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te radosne prognozy. Producenci aut nakładają na elektryki znacznie wyższe marże niż pojazdy zasilane paliwami konwencjonalnymi. W styczniu tego roku, zupełnie niespodziewanie, Tesla obniżyła ceny samochodów w Polsce i w wielu innych rejonach świata. Elon Musk nie poprzestał jednak na kilkuprocentowej redukcji cen. Właśnie miała miejsce kolejna, piąta już w tym roku obniżka. Niepokoi to inwestorów.Osoby, które kupiły samochód elektryczny marki Tesla w ubiegłym roku mają powody do niezadowolenia. Pomimo niemal 20-procentowej inflacji w Polsce ceny samochodów Tesla w styczniu spadły i to znacząco. Dość powiedzieć, że cenę bazowej Tesli Model 3. Teraz cena ta spadnie jeszcze bardziej. Na stronie amerykańskiej widnieje od 6 kwietnia ponownie zaktualizowany cennik Tesli na rok 2023, w którym

Polski cennik samochodów Tesla na rok 2023 nie został jeszcze zmieniony. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuW czwartek na oficjalnej stronie Tesli w Stanach Zjednoczonych dało się zobaczyć spore obniżki cen samochodów. Reuters zwraca uwagę, że to już piąty (!) taki krok, na jaki zdecydował się Elon Musk w tym roku. Obniżki wynoszą odpowiednio:- 1000 dolarów (ok. 4288 złotych) taniej- 2000 dolarów (ok. 8577 złotych) taniej- 5000 dolarów (ok. 21444 złotych) taniej- 5000 dolarów (ok. 21444 złotych)taniejPrzykładowo, cena Tesli Model 3 została już zredukowana o 7500 dolarów (ok. 32165 złotych) względem stycznia tego roku. Towzględem kwoty bazowej. W przypadku Tesla Model Y jest aż o 20 procent taniej.Wnętrze Tesla Model S MY23. | Źródło: TeslaNiektórzy analitycy wyrazili obawy, że wiodące w branży marże Tesli są zagrożone. To z kolei z oczywistych względów nie podoba się inwestorom. Zadowalająca jest dla nich z kolei rosnąca liczba dostaw, która w pierwszym kwartale tego roku wyniosła niemal 423000 samochodów, co oznacza 4-procentowy wzrost. Tesla chce sprzedać w tym roku ponad 1,8 miliona aut.Źródło: Tesla, Reuters