W Katowicach stanął jedyny taki automatyczny parking w Polsce

Parking automatyczny w Katowicach

Parking automatyczny na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach został ukończony. Inwestycja o wartości około 23 milionów złotych powstała na powierzchni, gdzie zmieściłoby się mniej więcej 40 standardowych miejsc parkingowych. Katowicki wielopoziomowy parking automatyczny zamiast tego pomieści aż 240 pojazdów. W ubiegłym roku pokazywaliśmy Wam, jak działają zautomatyzowane parkingi samochodowe w Szanghaju i Japonii oraz jak wyglądają i funkcjonują parkingi przyszłości w Nowym Jorku . Miło mi poinformować, że pierwszy tego rodzaju futurystyczny parking powstał właśnie w Polsce. Zbudowano go Katowicach, a kierowcy skorzystają z niego już na początku wakacji.





Źródło: UM Katowice



Zakończenie robót nie wiąże się z finałem inwestycji, o czym przypomina Agnieszka Dutkiewicz, zastępca ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A., która pełni rolę inwestora zastępczego Miasta Katowice. Pozostały jeszcze odbiory.



"W tym czasie sprawdzamy zgodność wszystkich elementów inwestycji z projektem i jeśli zachodzi taka potrzeba, to wskazujemy wykonawcy rzeczy wymagające poprawy. W przypadku parkingu na ulicy Tylnej Mariackiej na procedurę odbiorową przewidujemy cały drugi kwartał. Jest to pierwsza taka inwestycja publiczna w Polsce, w związku z czym wszelkie procesy weryfikacyjne będą szczególne i wymagające dłuższego czasu. W odbiory będą zaangażowani między innymi przedstawiciele przyszłego użytkownika, który musi zostać odpowiednio przeszkolony przez wykonawcę celem poprawnej obsługi i eksploatacji, Urzędu Dozoru Technicznego, który jest odpowiedzialny za wszelkie maszyny dźwigowe, nadzoru inwestorskiego, jak również sam inwestor, a finalnie nadzór budowlany" - dowiadujemy się z komunikatu prasowego Urzędu Miasta w Katowicach.



Jak działa automatyczny parking w Katowicach?

Automatyzację parkingu w Katowicach umożliwiają liczne czujniki optyczne i radarowe. Kierowcom w zaparkowaniu auta na specjalnej platformie pomaga też sygnalizacja ostrzegawcza. Proces parkowania przypomina wjazd do myjni automatycznej, gdzie system podpowiada kierowcy, w którym miejscu ma pozostawić samochód.



"Na każdym panelu obsługi i kasie płatniczej zainstalowano intercomy, dzięki którym będzie można połączyć się z pracownikami odpowiedzialnymi za zdalną obsługę i udzielanie pomocy" - czytamy.



Źródło: UM Katowice