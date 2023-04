TIV 2 to samochód pancerny z kotwami. Używają go łowcy tornad

Niezwykły pojazd.

Bycie łowcą trąb powietrznych to pasja niezwykle ryzykowna dla życia i zdrowia. Podczas gdy jedni w pogoń za niosącym zniszczenie żywiołem rzucają się zwykłymi samochodami, inni sięgają po pojazdy zapewniające znacznie większy poziom bezpieczeństwa. Takowymi są z pewnościąi nowocześniejszyma gruby pancerz i solidne kotwy, a to dopiero początek długiej listy związanych z nim ciekawostek.Łowcy tornad to serial dokumentalny produkcji amerykańskiej, pokazujący potęgę i piękno trąb powietrznych w Stanach Zjednoczonych. Ekipa Reeda Timmera poruszając się po m.in. Teksasie, Kansas czy Dakocie Południowej robiła to w taki sposób, aby znaleźć się możliwie blisko centrum wydarzeń. Pozwalał na to ich Tornado Intercept Vehicle 2.

Źródło: YouTubeTornado Intercept Vehicle 2 został zaprojektowany przez Seana Caseya. Za jego podstawę posłużyła gigantyczna ciężarówka. Wzmocniono ją i skonwertowano na napęd na sześć kół poprzez dołożenie trzeciej osi. Mocy dostarcza 6,7-litrowy silnik Cumminsa z turbodoładowaniem. Diesel legitymuje się mocąDodge RAM 3500, który posłużył za bazę do budowy TIV 2. | Źródło: YouTubeOsiągi pojazdu? Zupełnie przyzwoite. Silnik pozwala rozpędzić go do prędkości 160 kilometrów na godzinę. Bardziej imponujący jest tutaj zasięg. Zalany do pełna zbiornik o pojemności aż 348 litrów przekłada się na zasięg wynoszący nawet 1210 kilometrów. Wydarzenia poza pojazdem rejestruje kamera IMAX umieszczona w specjalnej wieżyczce.Źródło: YouTubeDomyślacie się zapewne, że pojazd ma niemałą masę ze względu na swoje opancerzenie oraz inne dodatki. W końcu okna w TIV 2 są kuloodporne i grube aż na 41 milimetrów, a kotwy pozwalające przeciwdziałać poderwaniu lub przewróceniu go przez tornado swoje ważą. Pojazd o masie wynoszącej pierwotnie 7500 kilogramów odchudzono w 2008 roku o okrągłą tonę, m.in. wymieniając pancerz ze stalowego na aluminiowy.TIV 2 pojawił się nawet w jednym z odcinków innej serii Discovery Channel, Pogromcach mitów. TIV 2 został przetestowany w celu określenia jego wytrzymałości poprzez skonfrontowanie go z silnikami Boeinga 747. Podczas testów z generowaniem wiatru na poziomie 260 km/h w TIV 2 otworzyły się drzwi kierowcy, chociaż było to efektem błędu ludzkiego. Podczas ponownego testu przy wietrze o prędkości 400 km/h - odpowiedniku tornada EF5 - TIV 2 spisał się dzielnie, przy czym lekko wygięte zostały kolce kotwiące.Wnętrze TIV 2. | Źródło: YouTubeW 2019 TIV 2 został sprzedany na Craigslist za 35000 dolarów łowcy burz Ryanowi Shepardowi. Pojazd przeszedł gruntowny remont i wrócił do polowań na tornada w 2021 roku, sponsorowany przez Storm of Passion i Live Storm Chasers.Źródło: YouTube