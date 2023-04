UE zainwestuje w stacje ładowania elektryków w Polsce. Znikną białe plamy

Pięć kluczowych miejsc na liście.

Białe plamy w sieci ładowania w Polsce

"Szacujemy, że jest pięć lokalizacji w Polsce, gdzie istniejące stacje ładowania aut osobowych przy autostradach i drogach ekspresowych należących do sieci TEN-T, znajdują się w odległości większej niż 60 km. Tam konieczna będzie budowa nowych hubów"

Nowe huby ładowania w Polsce

Jednym z wielu powodów, dla których Polacy nie są w stanie wyobrazić sobie przesiadki na samochody elektryczne, jest fatalna sieć stacji ładowania w naszym kraju. Liczby są brutalne i trudno z nimi polemizować. Podczas gdy w Polsce na każde 100 kilometrów dróg przypada, w Niemczech jest ich już 26, a w Holandii aż 64. Z końcem stycznia tego roku informowano o 5139 już istniejących punktów ładowania w Polsce. Do 2025 roku powstaną nowe punkty ładowania, w czym pomogą m.in. fundusze z Unii Europejskiej.Unia Europejska przygotowuje się na realizację postanowień agendy, w tym zakazu sprzedaży samochodów z napędem spalinowym od 2035 roku . Z tego powodu niezmiernie ważna jest modernizacja infrastruktury towarzyszącej autostradom i drogom ekspresowym należącym do. Ta łączy największe miasta UE drogami lądowymi, kolejowymi i wodnymi. Mowa tu o konieczności budowy kolejnych stacji ładowania.– powiedział Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Power Dot w Polsce.Rzeczone białe plamy znajdują się w rejonie skrzyżowania A2 z S3, na autostradzie A2 pomiędzy Poznaniem i Koninem, na drodze ekspresowej S7 między Płońskiem a Mławą, wzdłuż ekspresówki S61 łączącej Ostrowię Mazowiecką z Suwałkami oraz na S1 pomiędzy Bielsko-Białą i Zwardoniem.Na mocy porozumienia huby ładujące powinny się znajdować co maksymalnie 60 kilometrów, a dla aut ciężarowych co 120 kilometrów. Moc hubu w pierwszym etapie realizowanym do 2026 roku ma wynosić skromne 400 kW. Od 2028 roku ma to być co najmniej 600 kW. Trudno mówić tu o bardzo dużej mocy, biorąc pod uwagę to, jak wiele aut przemieszcza się wzmiankowanymi drogami.