Nie będzie lotów w kosmos. Firma miliardera ogłosiła bankructwo

Istnieje cień szansy na ratunek podmiotu.

Virgin Orbit bankrutuje

Należąca do Richarda Bransona firma Virgin Orbit miała konkurować ze SpaceX w zakresie oferowania usług wystrzeliwania satelitów na orbitę ziemską. W przeciwieństwie do, Virgin Orbit umieszczało rakiety pod skrzydłami zmodyfikowanego, startując je z powietrza. Niestety, ostatnia styczniowa próba zakończyła się fiaskiem, a przedsiębiorstwo popadło w głębokie tarapaty finansowe. Teraz Virgin Orbit złożyło wniosek o bankructwo.Na przestrzeni minionej dekady Virgin Orbit - najpierw jako spółka zależna oferującego prywatne loty kosmiczne Virgin Galactic , a następnie jako oddzielna firma - zgromadziła utalentowaną bazę pracowników. Udało im się zbudować system startowy i rakietę na paliwo ciekłe o nazwie. Cztery z sześciu prób uruchomienia firmy zakończyły się sukcesem, a prace techniczne firmy były bardzo zaawansowane. To jednak nie wystarczyło.Virgin Orbit wydało mniej więcej miliard dolarów na opracowanie systemu startowego dla rakiety mogącej wynieść na niską orbitę ładunek o masie co najwyżej kilkuset kilogramów. Mało kto wyobrażał sobie, że firma będzie rentowna. Istotnie, nie było na to szans.Utrzymaniepersonelu kosztowało zbyt duże pieniądze. Ich pracy nie był w stanie sfinansować tuzin startów rocznie, kosztujących maksymalnieByć może dzięki zwolnieniu dużej liczby spośród tych pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu dużej liczby kontraktów, firma pewnego dnia uzyska rentowność. Wszystko to oczywiście przy optymistycznym założeniu, że ktoś uratuje Virgin Orbit, kupując firmę.Źródło: Yahoo Finance, zdj. tyt. Virgin Orbit