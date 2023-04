To koniec kultowego Volkswagena Golfa. Nowy będzie elektryczny

Takie mamy czasy.

Elektryczny Golf najwcześniej w 2028 roku

Volkswagen Golf 8. generacji. | Źródło: VWPierwszy Volkswagen Golf debiutował w 1974 roku jako przedstawiciel klasy kompaktowej, z miejsca stając się przebojem sprzedaży. Co ciekawe, produkowano go od 1984 roku aż do 2009 roku w Republice Południowej Afryki pod nazwą VW Citi Golf, oczywiście z dość dużymi liftingami po drodze. Obecna, ósma generacja VW Golfa jest w sprzedaży od 2019 roku i nie cieszy się już tak wielką popularnością jak poprzednie wcielenia samochodu.Volkswagen Golf 1. generacji. | Źródło: VWFirma Volkswagen zapowiedziała przy tym, że do 2026 roku w jej ofercie pojawi się aż 10 nowych modeli samochodów elektrycznych. Najtańszy samochód elektryczny w ofercie marki VW, czyli model ID.2, ma kosztować ok. 25 000 euro, co daje w przeliczeniu mniej więcej 117 000 złotych. Przypominam, że VW ID.3 też miał być tani, ale wyszło jak zawsze.W pełni zelektryfikowany Volkswagen Golf ma trafić do sprzedaży najwcześniej w 2028 roku. W przeciwieństwie do Volkswagena e-Golfa, będzie stworzony od podstaw jako pojazd zasilany prądem.Niemiecki producent samochodów chce, aby do 2030 roku ażmarki stanowiły auta elektryczne. Złośliwi twierdzą, że być może będą, o ile łączny wolumen sprzedaży spadnie przy okazji o 80 procent. Jednocześnie VW prognozuje, że w tym samym czasie w Ameryce Północnej odsetek sprzedawanych przez markę aut elektrycznych wyniesie "tylko" 55 procent.Źródło: Automobilwoche