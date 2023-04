Kolejny łazik trafi na Marsa. Przetransportuje go Starship

Co będzie tam robił?

Łazik wielkości Jeepa

, czyli największa rakieta, jeszcze nie poleciała na orbitę Ziemi, a co dopiero naczy na. Mimo to firma Elona Muska już przyjmuje rezerwacje na loty tym gigantycznym pojazdem.W piątek, 31 marca, start-upujawnił, że nawiązał ze SpaceX współpracę, w ramach której statek Starship przetransportuje na Czerwoną Planetę jej łazik o nazwie(ang.). Start może się odbyć już w 2026 roku.FLEX to łazik o wielkości porównywalnej mniej więcej do samochodu. Oznacza to, że jest nieco większy niż należący dołazik Perseverance , który bada powierzchnię Marsa od ponad dwóch lat.