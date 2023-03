Używane auta elektryczne tanieją. Mało kto chce je kupować

Dlaczego?



Samochody elektryczne mają całkiem sporo zalet. Są bardzo ciche w środku i na zewnątrz, oddają swoją moc w efektywny sposób i nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla. Najczęściej słyszy się jednak o nich w ostatnim czasie przez pryzmat wad. Zasięg niższy od deklarowanego w testach WLTP, mizerny zasięg rzeczywisty zimą, na polskim gruncie irytująco wręcz mała sieć ładowarek, no i... rosnące ceny energii elektrycznej, a co za tym idzie rosnący koszt ładowania. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zerowe zainteresowanie elektrykami na rynku wtórnym.



Odsprzedaż samochodu elektrycznego nie jest łatwa

O ile samochody hybrydowe na ogół biją na rynku wtórnym rekordy popularności, głównie za sprawą olbrzymiej estymy, jaką cieszą się one wśród kierowców firm przewozowych, to pojazdy typu BEV, czyli w pełni elektryczne, są pogardzane tak przez klientów indywidualnych, jak i dealerów samochodowych. Ich ceny na rynku wtórnym cały czas maleją, jak donosi Auto Trader. Powód wydaje się oczywisty.



Konsumenci boją się używanych samochodów elektrycznych z trywialnej przyczyny: spadającego wraz z użytkowaniem zasięgu. Podczas gdy niektóre samochody nieco lepiej radzą sobie z utrzymaniem pojemności baterii, regułą jest zmniejszenie zasięgu po określonej liczbie cykli ładowania. Wielką tajemnicą nie jest to - choć koncerny motoryzacyjne nigdy o tym nie mówią - że koszt wymiany baterii niemal zawsze przekracza wartość pojazdu i żaden kupujący nie chce brać tego kosztu na siebie. Między innymi dlatego większość kolizji samochodów elektrycznych kończy się szkodą całkowitą i nierzadko utylizacją pojazdu.



Dealerzy nie chcą odkupywać używanych elektryków z racji omawianego niewielkiego zainteresowania ze strony osób prywatnych i firm.



Które samochody elektryczne staniały najbardziej?

Auto Trader podaje, że ceny używanych aut elektrycznych w styczniu 2023 roku spadły o 2,1 procent w porównaniu do grudnia minionego roku. Spadki średnich cen niektórych modeli są iście spektakularne.