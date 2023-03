Nokia chce uruchomić LTE na Księżycu już w tym roku. Po co?

Z sieci LTE skorzystają astronauci.

Internet dla astronautów

Solarny łazik, który Nokia wyśle na Księżyc. Wizja artysty. | Źródło: Nokia

Ambitne plany

„Jeśli sprzęt jest gotowy i zatwierdzony do startu, tak jak na to wygląda, istnieje duża szansa, że start odbędzie się w 2023 roku, o ile ich wybrany partner startowy nie doświadczy żadnych niepowodzeń ani opóźnień.”

Już wkrótce na Księżycu będzie. Nokia poinformowała, że już w tym roku zamierza uruchomić na jedynym naturalnym satelicie Ziemi sieć komórkową, z której w niedalekiej przyszłości będą mogli korzystać astronauci.Sieć LTE pojawi się na Księżycu przy użyciu rakiety, która dostarczy na Księżyc lądownikzaprojektowany przez amerykańską firmęoraz towarzyszący mu, zasilany energią słoneczną łazik. Maszyny te wylądują w kraterze Shackleton na południowym biegunie satelity.Nokia twierdzi, że zarówno lądownik, jak i łazik zostały zaprojektowane tak, by nie straszne były im trudne warunki panujące na powierzchni Księżyca. To dość istotne, jako że to między nimi ma zostać ustanowione połączenie LTE.Sieć ustanowiona na Księżycu przez Nokię ma zostać wykorzystana w ramach programu Artemis, który NASA nareszcie realizuje. Na 2025 rok planowana jest misja, która ma stanowić pierwsze załogowe lądowanie na Księżycu od kilkudziesięciu lat. Najpewniej astronauci, którzy wezmą w niej udział, jako pierwsi przetestują księżycowy Internet. Celem Nokii jest pokazanie, że sieci powierzchniowe mogą zaspokoić potrzeby telekomunikacyjne misji kosmicznych.Do czego astronauci mają wykorzystywać połączenie internetowe na Księżycu? Na przykład do komunikowania się między sobą i kontrolerami misji, zdalnego sterowania łazikiem czy przesyłania strumieniowego materiałów wideo i danych telemetrycznych na Ziemię.Podobno to, że sieć LTE zostanie ustanowiona na Księżycu już w tym roku, jest optymistycznym założeniem. Start rakiety SpaceX wraz ze sprzętem niezbędnym do realizacji tego zadania ma odbyć się w listopadzie. Czas pokaże, czy faktycznie dojdzie do niego w tym terminie., ujawnił w wywiadzie dla, główny analityk w firmieJasne, początkowo zasięg sieci ustanowionej na Księżycu przez Nokię zapewne będzie bardzo mały. Jeśli jednak faktycznie okaże się ona użyteczna podczas misji programu Artemis, zapewne doczekamy się poszerzenia jej infrastruktury, a w związku z tym i jej zasięgu.Źródło: CNBC , fot. tyt. Nokia