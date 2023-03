Kierowcy niechętni do płacenia subskrypcji za funkcje w autach. Dziwicie się?

To koniec pewnej epoki.

Konsumenci nie są specjalnie zainteresowani subskrypcjami w autach

Mikrotransakcje w grach stały się już codziennością, a gracze protestujący pierwotnie przeciwko im wprowadzaniu zostali do nich po prostu przyzwyczajeni. Teraz mikrotransakcje, czy jak kto woli: subskrypcje, pojawiają się w samochodach kolejnych koncernów motoryzacyjnych. Mercedes BMW i inni sprzedają konsumentom auta wyposażone w elementy, które należy tylko aktywować z poziomu oprogramowania. Jak pokazują statystyki, odsetek kierowców zainteresowanych tego rodzaju dodatkami nie jest duży. Co gorsza dla koncernów motoryzacyjnych, prymu w zainteresowaniu nimi nie wiodą najmłodsi nabywcy nowych aut.Łatwo jest zrozumieć, dlaczego producenci samochodów próbują coraz częściej wprowadzać funkcje subskrypcji do swoich pojazdów: robią to dla pieniędzy. Jak się jednak okazuje, konsumenci pozostają niechętni temu pomysłowi, a nowe badaniepokazuje, że niezależnie od przedziału wiekowego lub typu pojazdu, niewielu jest zainteresowanych koniecznością cyklicznego płacenia za nowe technologie.W badaniuzapytano osoby zamierzające kupić nowy samochód o to czy i jakie funkcje chcieliby nabyć w modelu subskrypcji, czyli ponoszonej cyklicznie opłaty. Podczas gdy kupujący pojazdy elektryczne najczęściej deklarowali zainteresowanie funkcjami takimi jak dostęp do Internetu i funkcjonalności zdalne (na przykład odpalanie pojazdu), tylko 23 procent było ogólnie zainteresowanych mikrotransakcjami. Zainteresowanie malało do 21 procent w przypadku kupujących hybrydy i tylko 16 procent planujących zakup samochodu spalinowego.