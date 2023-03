Policja zatrzymała posiadacza 39 walizek do kradzieży aut. Są warte 1,5 mln złotych

Sprzęt warty małą fortunę.

Złodziej kradnący "na walizkę" zatrzymany

Jak bronić się przez metodą kradzieży na walizkę?

Jedną z najpopularniejszych metod kradzieży nowoczesnych samochodów pozostaje metoda na tak zwaną "walizkę". Metoda ta polega na wzmocnieniu przez przestępcę sygnału kluczyka systemu bezkluczykowego, znajdującego się na przykład w domu ofiary, w taki sposób, że samochód odczytuje osobę z niewielką walizką jako posiadacza faktycznego klucza. Bez dodatkowych zabezpieczeń właściciele pojazdów są bezradni i jedyną sensowną formą obrony jest dobre ubezpieczenie. Policjanci zpoinformowali właśnie o zatrzymaniu jednego z oszustów pomagających przestępcom kraść metodą "na walizkę", wraz z drogim sprzętem.Policjanci Zespołu do Walki z Przestępczością Samochodową z jeleniogórskiej komendy zatrzymali, który pomagał w kradzieży samochodów Audi A6 i Audi S5, zabezpieczonych w dziupli na terenie powiatu, zlikwidowanej kilka tygodni wcześniej. Zatrzymany udzielał instruktarzu i sprzedawał sprzęt pomagający w kradzieży aut na terenie Niemiec.Policjantom udało się zabezpieczyć sprzęt do kradzieży samochodów o wartości ok. 1,5 miliona złotych. Łącznie mowa o aż 39 urządzeniach typu "walizka" oraz innym akcesoriach służących do kradzieży. To m.in. za pomocą takich urządzeń 35-latek pomógł 53-latkowi podejrzanemu o kradzież dwóch wymienionych wyżej aut.Mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.Najtańszym zabezpieczeniem wydaje się zawinięcie kluczyka w folię aluminiową i przechowywanie go w ten sposób w domu. Alternatywnie, powinno się trzymać pilot dostępu bezkluczykowego jak najdalej od auta i z dala od drzwi wejściowych do domu. Można też odżałować kilkadziesiąt złotych i kupić specjalne etui blokujące sygnał z kluczyka, z którego kluczyk będzie wyciągany w momencie zbliżania się do auta.Źródło: Policja.gov