Izera podjęła współpracę włoską legendą. Pininfarina zaprojektuje polskiego elektryka

Niespodziewana wiadomość.

Polski samochód elektryczny Izera ponoć powstanie, ale sam premier Mateusz Morawiecki stracił wiarę w to, kiedy to nastąpi . Odpowiedzialna za realizację projektu spółkapo raz ostatni informowała o statusie prac w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że dostawcą platformy dla Izery został chiński Geely Holding , właściciel Volvo. Teraz EMP przekazało komunikat, w którym chwali się nawiązaniem współpracy z kultowym włoskim biurem stylistycznym Pininfarina, założonym jeszcze w 1930 roku.ElectroMobility Poland ogłosiło, że współpracuje od listopada minionego roku z biurem stylistycznym Pininfarina, odpowiedzialnym za design samochodów takich jak m.in.oraz opisywanego przeze mnie niedawno Pininfarina Battista . Współpraca firm obejmuje kompleksowy projekt trzech modeli: SUV-a, hatchbacka oraz kombi.

"Współpraca naszych doświadczonych projektantów z zespołem Pininfariny to gwarancja, że stylistyka Izery powstanie przy zachowaniu najwyższych standardów branżowych. Kooperacja Izery z kolejnym partnerem o renomie i ugruntowanej pozycji w branży to także jasny sygnał dla rynku, że projekt jest na dobrej ścieżce i rozwija się zgodnie z planem i przyjętymi założeniami"

"Cieszymy się z tego długoterminowego, strategicznego partnerstwa z tak istotnym przedstawicielem polskiej branży automotive. Współpraca ze start-upami jest częścią strategii Pininfariny, a rozpoczęcie współpracy z nowo powstałym zespołem Izery o wysokich kwalifikacjach pozwala na osiągnięcie sukcesu. Możemy z dumą powiedzieć, że już od samego początku pomiędzy naszymi zespołami panuje doskonała harmonia na poziomie zarówno technicznym, jak i międzyludzkim"

Fabryki Izery jak nie było, tak nie ma

Platforma, na jakiej powstanie Izera. | Źródło: EMPZa obszar designu oraz koordynację prac z biurem stylistycznym ze strony EMP odpowiedzialni są Tadeusz Jelec oraz Mariusz Bekas, projektanci pracujący wcześniej dla znanych marek motoryzacyjnych.- twierdzi Łukasz Maliczenko, dyrektor rozwoju technicznego produktu w EMP.Na początek w fabryce Izera ma być produkowany SUV. | Źródło: Izera- mówił Giuseppe Bonollo, Senior Vice President ds. sprzedaży i marketingu w Pininfarinie.Na przestrzeni 92 lat istnienia Pininfarina zaprojektowała ponad 1200 pojazdów i wykonała ponad 600 projektów z innych dziedzin, zdobywając za nie liczne międzynarodowe nagrody.Ferrari Testarossa. | Źródło: Wikipedia ( CC BY 2.0 Wygląda na to, że o obecnym wyglądzie aut można zapomnieć. Może to i lepiej? Jeśli jakimś cudem Izery trafią do produkcji, o ile trafią, za nie-wiadomo-ile-lat, to dobrze by było, gdyby prezentowały się świeżo. Już teraz bieżący projekt trąci nieco myszką.Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym oraz pozwoleniami i zgodami pozwalającymi rozpocząć budowę fabryki Izera... na początku 2024 roku. Według harmonogramu prezentowanego w listopadzie ubiegłego roku, uruchomienie produkcji planowane jest na koniec 2025 roku.ElectroMobility Poland zatrudnia ok. 85 osób w biurach w Warszawie oraz Katowicach.Źródło: EMP