Skoda przyszłości ma ekran zamiast grilla. Kierowcy zapłacą za wygodę pieszych

Ciekawy, choć kontrowersyjny pomysł.

Wygląda na to, że wiele samochodów przyszłości może mieć wyświetlacze montowane na przednich zderzakach w miejscu, w którym w autach spalinowych znajduje się grill. Opisywaliśmy to już przy okazji omawiania przedziwnego patentu BMW . Podobnym rozwiązaniem pochwaliła się właśnie Škoda, która ulepszyła opcjonalny ekran z samochodu elektrycznego Škoda Enyaq . Czeski koncern w swoim najnowszym materiale reklamowym Simply Clever Podcast 2.0 zaprezentował, w jaki sposób taka technologia może poprawić bezpieczeństwo pieszych.Škoda wspólnie z Politechniką Praską i Politechniką Monachijską opracowują robota, który będzie pełnił funkcję policjanta na skrzyżowaniach, wcielając się tym samym w rolę ludzi pomagających młodzieży szkolnej przechodzić przez pasy na ruchliwych drogach. Robot o nazwie) został zaprojektowany, by pomagać dzieciom, seniorom i osobom niepełnosprawnym bezpiecznie przechodzić przez ulice. Robot o wysokości 2 metrów będzie wystarczająco wysoki, aby spoglądać na ulicę nad rzędami zaparkowanych samochodów w celu wykrycia nadjeżdżających pojazdów. Dzięki rozwiązaniu opracowywanemu przez Škodę będzie mógł „rozmawiać” z nowoczesnymi samochodami, ostrzegając kierowców o obecności pieszych.

Internauci podzieleni w ocenie pomysłu

Źródło: ŠkodaIPA2X będzie wykorzystywał LiDar do wykrywania samochodów i będzie przesyłał ostrzeżenia do samochodów zdolnych do wysyłania i odbierania informacji z innych urządzeń IoT. Ostrzeżenia pojawią się dzięki temu na ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego w aucie. Robot-łazik będzie wjeżdżał na przejścia dla pieszych i będzie miał oddzielne ekrany zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców, prezentujące komunikaty "idź", "stój" lub inne.IPA2X i wizualne ostrzeżenia prezentowane na wyświetlaczach w zderzaku, taki jek prototypowa, ulepszona wersja dotychczas opcjonalnego ekranu ze Škody Enyaq iV, mają zapewnić pieszym wskazówki wspływające pozytywnie na ich bezpieczeństwo.System Škody wydaje się kolejnym pomysłem wspierającym "wyłączanie myślenia" wśród pieszych. Do tej pory osoby pragnące zadbać o własne bezpieczeństwo po prostu rozglądały się w prawo i w lewo przed wejściem na pasy. Teraz pomysłem na poprawę bezpieczeństwa są kosztowne technologie, za które zapłaci nikt inny, jak kierowcy.Nawiasem mówiąc montowanie wyświetlaczy w miejscu szczególnie podatnym na uszkodzenia w momencie choćby najdrobniejszej kolizji lub skody parkingowej wydaje się dość karkołomnym pomysłem. Finalnie, więc nie jest to coś, czym koncerny motoryzacyjny miałyby się przejmować.Źródło: ŠkodaProducent samochodów i partnerzy zapowiadają jednak wykorzystanie technologii dopiero wtedy, gdy pojazdy stają się w pełni autonomiczne. To jednak pieśń tak odległej przyszłości, że kierowcy póki co mogą spać spokojnie i nie zaprzątać sobie głowy tym... zmartwieniem.Źródło: Škoda