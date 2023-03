NASA pokazała nowe skafandry kosmiczne. To w nich astronauci wylądują na Księżycu

Przygotowania misji idą pełną parą.

Ostatnia misja programumiała miejsce w 1972 roku, czyli 51 lat temu. Jasne jest więc, że na potrzeby powrotu na, któregoma dokonać w ramach programu, trzeba było zaprojektować i stworzyć nie tylko nowe rakiety czy kapsuły, ale również nowe skafandry kosmiczne. Od dłuższego czasu nad tymi skafandrami kosmicznymi wraz zpracowała firma. Teraz w końcu je zaprezentowano.Oczywiście, docelowo kombinezony kosmiczne, które otrzymają astronauci programu Artemis, będą białe, aby mogły odbijać ciepło i stanowić ochronę przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. Firma Axiom Space pokazała jednak kombinezon w kolorze granatowo-pomarańczowym, aby uniknąć przypadkowego ujawnienia jego niektórych, zastrzeżonych cech.Dzięki prezentacji wiadomo natomiast, że nowy kombinezon ma być pod wieloma względami lepszy, niż kombinezony misji Apollo, a nawet kombinezony używane na. Ma on oferować chociażby znacznie większą swobodę ruchu., powiedziała, dyrektorWarto wspomnieć, że podczas prezentacji NASA i Axiom Space nowy skafander nie został zaprezentowany na manekinie. W kombinezonie na scenę wkroczył, inżynier z Axiom Space. Stein bez żadnego kłopotu w kombinezonie chodził, robił przysiady, klękał i nie tylko. Stein pokazał też, jak dużą ruchomość ramion kombinezon zapewnia., stwierdził, zastępca menedżera programu ds. aktywności pozapojazdowych w Axiom Space.W przeciwieństwie do dotychczasowych skafandrów NASA, kombinezon, bo tak brzmi nazwa kombinezonu Axiom Space, jest jednoczęściowym skafandrem z klapą z tyłu. Klapa ta umożliwia astronautom ubranie kombinezonu. W obszarze tułowia skafander jest utwardzony, a w obszarze rękawów i spodni posiada liczne przeguby umożliwiające poruszanie kończynami. Butom zapewniono mocną izolację, ponieważ praca w stale zaciemnionych kraterach na południowym biegunie Księżyca będzie wiązała się ze stycznością z niskimi temperaturami.

„Firma Axiom Space wykorzystała dane oraz badania dostarczone przez NASA i opracowała bardziej funkcjonalny skafander. Będziemy dalej z nimi współpracować, by upewnić się, że jest to skafander bezpieczny.”

Wyczekiwany powrót na Księżyc

Skafander zaprojektowany przez Axiom Space na rzecz programu Artemis. | Źródło: NASA/Axiom SpaceZ tyłu skafandra umieszczono rzecz jasna plecak, wewnątrz którego znalazły się systemy podtrzymywania życia. Pozwolą one na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz kombinezonu i dostarczą astronautom powietrze do oddychania, a nawet jedzenie i wodę.Górna część skafandra do duża przezroczysta bańka, wraz z systemem latarek, który pozwoli astronautom rozświetlić powierzchnię Księżyca podczas nocy. Tutaj znajdą się też kamery HD, które pozwolą na śledzenie poczynań astronautów z Ziemi.Dla przypomnienia, NASA ma przeprowadzić pierwsze od kilkudziesięciu lat lądowanie na Księżycu w ramach misji. Misja ta ma zostać zrealizowana w 2025 roku. Udział w niej wezmą czterej astronauci, w tym dwoje, którzy udadzą się na powierzchnię Księżyca.Misja Artemis 3 będzie dosyć skomplikowana. Astronauci udadzą się bowiem w przestrzeń kosmiczną wewnątrz kapsuły, wystrzelonej przez rakietę. Na orbicie dwójka z nich przesiądzie się jednak do wystrzelonego wcześniej lądownikai dopiero na jego pokładzie wyląduje na Księżycu.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/Axiom Space