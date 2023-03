Diesle Volskwagena mają przestać truć. VW stracił homologację na silnik

Kierowcy liczą na kolejne odszkodowania.



Afera Dieselgate powraca, a w zasadzie jej pokłosie. Przypominam, że kilka lat temu niemiecki producent samochodów został przyłapany na dopuszczaniu do sprzedaży aut z silnikami Diesla, przekraczającymi dopuszczalną emisję spalin. Kiedy wydawało się już, że samochody VW z silnikami Diesla są już dostatecznie ekologiczne, właśnie nastąpił zwrot akcji. Niemiecki sąd cofnął homologację Volkswagenowi dla popularnego silnika 2.0 TDI.



Silnik Volkswagen 2.0 TDI bez homologacji

Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH), podbudowana wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z listopada 2022 roku dot. możliwości kwestionowania homologacji pojazdów, wzięła pod lupę to, czy samochody po wielkiej akcji serwisowej przeprowadzonej przez znaną markę motoryzacyjną faktycznie zaczęły spełniać normę emisji spalin. Okazało się, że samochody Volkswagen z silnikiem 2.0 TDI nadal przekraczają normę emisji tlenków azotu.



"To dobry dzień dla czystego powietrza i zdrowia wszystkich ludzi w Niemczech. Po siedmiu latach bezprawnego kumoterstwa między ministerstwem transportu i producentami silników Diesla, klienci oszukani przez dieslowski kartel nareszcie otrzymali wsparcie" - ostro komentuje Juergen Resch, szef DUH.



Decyzja Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) z 2016 roku o dopuszczeniu aut z tym silnikiem do sprzedaży została cofnięta przez sąd administracyjny w Szlezwiku-Holsztynie. Tym samym VW utracił homologację, ale może odwołać się od wyroku przed federalnym sądem administracyjnym.







Zapowiedziano już, że podobne działania będą podjęte przeciwko markom BMW, Mercedes-Benz i Porsche oraz Audi, spółkom zależnym VW. W toku jest aż 118 postępowań.



Szansa na kolejne odszkodowania

Decyzja to fatalne wieści dla koncernów motoryzacyjnych, które już teraz muszą przygotować się na kolejne pozwy. Claus Goldenstein z kancelarii reprezentującej interesy ok. 50 tysięcy (!) poszkodowanych w ramach Dieselgate konsumentów twierdzi, że wyrok zwiastuje Aferę Dieselgate 2.0 oraz szansę na kolejne odszkodowania.



Skąd wzięła się afera Dieselgate? Otóż samochody rozpoznawały to, czy znajdują się na stanowisku testowym, fałszując wyniki pomiarów na takie, które sugerowałyby zgodność silników z dopuszczalnymi emisjami.



Źródło: Handelsblatt