Polska przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych. W UE powstał sojusz

Nagła zmiana nastawienia w UE.

Cena e-paliwa może zaskoczyć

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Takie samochody już wkrótce mogą przestać być produkowane. | Źródło: Alfa RomeoNiewiadomą pozostają ceny syntetycznego paliwa, które mogą być bardzo wysokie. Jak wysokie? Mówi się, że litr e-paliwa może kosztować 10 złotych, ale może kosztować również 40 złotych. Miłośnicy teorii spiskowych już teraz mówią, że podwyżki cen paliw w całej Unii Europejskiej to "gotowanie żaby" i przygotowanie obywateli krajów Wspólnoty do nowej rzeczywistości cenowej, w tym tej związanej z paliwami.Coraz głośniej mówi się, że zakaz oprotestuje także Francja. Wydaje się, że o ile politycy z UE zrobili wielki krok w stronę zakazu, to teraz dokonuje się istotny krok wstecz.Czyżby ocalenie motoryzacji spalinowej było jednak możliwe?Źródło: Reuters