Ładowarki dla elektryków obowiązkowe. Staną pod marketami w Polsce

Zachęta dla kupujących elektryki.

Ładowarki dla elektryków obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku przy wielu budynkach

Rozwój elektromobilności wymaga poświęceń. Wygląda jednak na to, że nie będą to poświęcenia ze strony państw ustalających promujące elektryki prawo, a prywatnych firm oraz konsumentów. Samochody elektryczne są bardzo drogie, w związku z czym ich nabywcy muszą sięgać głęboko do kieszeni, jeśli chcą sprawić sobie taki pojazd. Firmy prywatne z kolei są przymuszane do inwestowania w stacje ładowania. Nowe przepisy, które wejdą w życie już w 2025 roku, nakładają nowe obowiązki na niektórych właścicieli supermarketów oraz innych budynków niemieszkalnych. Czy przez to ceny w sklepach wzrosną?Już za niecałe dwa lata w życie wejdą przepisy, nakładające na właścicieli supermarketów i innych budynków niemieszkalnych z ponad 20 miejscami parkingowymi, obowiązek stawiania ładowarek dla samochodów elektrycznych. Przedstawiciele sieci sklepów twierdzą, że do zmian przygotowują się już teraz, ale oznacza to dla nich niemałe problemy.Business Insider przytacza raport firmy Power Dot, która przeanalizowała ponad tysiąc obiektów handlowych w Polsce. Zaledwie 20 procent miało punkty do ładowania. Jednocześnie w raporcie wskazuje się, że do 1 stycznia 2025 roku może powstać ok. 10 tysięcy punktów ładowania przy budynkach użyteczności publicznej. To wprawdzie więcej niż wynosi obecna liczba stacji benzynowych (7879 stacji na koniec III kw. 2022 r.) - choć oczywiście nie więcej niż samych dystrybutorów na stacjach - ale wciąż za mało. Elektryki ładują się w końcu znacznie dłużej, niż tankuje się samochód spalinowy.