Sekretne rurociągi pod ziemią mogą być niebezpieczne. Do czego służą?

Zagadka rozwiązana.

Świat skrywa przed większą częścią ludzkości całą masę sekretów czekających tylko na odkrycie. Nie mam tu nawet na myśli całego wszechświata, a sekrety znajdujące się tu, na Ziemi. Osoby zamieszkujące Wielką Brytanię i podróżujące po tym kraju mogły na przykład natknąć się na dziwne rury, wystające niezmiernie rzadko ponad ziemię w rejonach rzek, strumieni i kanałów. Nie są to zwykłe rury ciepłownicze, a dość wyjątkowe iOgromna sieć przede podziemnych rurociągów rozciąga się na terytorium całej Wielkiej Brytanii. Oficjalnie nadal stanowi tajemnicę państwową i owiana jest nutą tajemnicy. Jeden z najambitniejszych i najważniejszych brytyjskich projektów architektonicznych XX wieku rozciąga się na ponad tysiącu kilometrów, mając swoje zwieńczenia na kluczowych krajowych lotniskach.Jeśli podróżowałeś samolotem z Wielkiej Brytanii, paliwo w samolocie którym leciałeś było prawdopodobnie dostarczone poprzez taki rurociąg.Początki podziemnej sieci sięgają okresu przed II Wojną Światową. Pierwszą z tajnych nitek był rurociąg zbudowany pomiędzy rafinerią Stanlow w Liverpoolu i dokami Avonmouth w Bristolu. Później połączono go z krajowymi dystrybucyjnymi sieciami kolejowymi i drogowymi.

Rządowy System Gazociągów i Magazynów

Fragment rurociągu wystającego ponad ziemią. | Źródło: YouTubeGdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, potrzeba posiadania chronionej sieci dystrybucji paliw stała się nagląca. Wszak w miarę przebiegu wojny i okupacji Holandii, Belgii i Francji przez Niemcy, Wielka Brytania stawała się coraz mocniej wystawiona na naloty wrogich bombowców. Istniała również potrzeba szybkiego i bezpiecznego przesyłania paliwa z zachodnich portów na lotniska na wschodzie Wielkiej Brytanii. Konwoje naziemne były zbyt łatwym celem dla niemieckiego lotnictwa.Projekt o nazwie(GPSS, pol. Rządowy System Gazociągów i Magazynów) był realizowany w największej tajemnicy. Kanały dla rurociągów były wykopywane głównie w nocy, aby wrogie samoloty rozpoznawcze nie widziały żadnej związanej z nimi aktywności.Ostatecznie sieć była w stanie dostarczać paliwo na wszystkie lotniska używane przez brytyjskie i amerykańskie bombowce, które przeprowadzały naloty na Niemcy i okupowaną Europę. Była używana również przez samoloty alianckie, które wylądowały we Francji w czerwcu 1944 roku.Mapa rurociągów z 1944 roku. | Źródło: historic-uk.comKoniec drugiej wojny światowej nie oznaczał końca tajnego rurociągu. W zasadzie to był dopiero początek jego działania.Gdy rozwinęło się lotnictwo cywilne, rurociągi zostały przedłużone, dostarczając paliwo do lotnisk pasażerskich w całej Wielkiej Brytanii. Obecnie ich długość wynosi, a zdaniem niektórych części wystające ponad Ziemię mogą być niebezpieczne dla ciekawskich, którzy zechcą je uszkodzić.Interesujący, krótki film na opisywany tu temat nagrał Tom Scott. Obejrzycie go poniżej.Oficjalnie sieć nadal jest tajemnicą państwową pomimo faktu, że w 2015 roku GPSS sprzedano hiszpańskiej firmie i obecnie jest znany jako CLH Pipeline System.Źródło: BBC