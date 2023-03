Niemiec potrafi. Niemcy zablokowały zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w UE

Niespodziewany zwrot wydarzeń.

Unia Europejska opóźnia głosowanie

W czwartek pisaliśmy, że Niemcy są przeciwne całkowitemu zakazowi sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku. Przemawiający w Sztokholmie na spotkaniu unijnych ministrów transportu i energii w Sztokholmie, sekretarz stanu ds. transportu Niemiec Michael Theurer powiedział, że Niemcy są przeciwne przepisom zakazującym sprzedaży samochodów z napędem spalinowym w Unii Europejskiej. Sprzeciw ten okazał się nad wyraz skuteczny. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku został przegłosowany w połowie lutego tego roku przez Parlament Europejski. 340 głosów za przy 279 głosów przeciw wystarczyło do zawiązania porozumienia dotyczącego zarządzenia końca sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla od 2035 roku. Z wcześniejszego poparcia nagle wycofały się Niemcy i... to dało niektórym do myślenia.Zaplanowane pierwotnie na 7 marca głosowanie zostało odwołane. Cytowany przez Reutersa rzecznik sprawującej prezydencję w Radzie UE Szwecji przekazał, że ambasadorowie krajów unijnych powrócą do procedowania tematu we "właściwym czasie". Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że sytuacja zablokowania lub zmiany wdrażanych przepisów na tak późnym etapie ich ustalania jest sprawą precedensową.