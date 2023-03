Kierowcy nie chcą samochodów elektrycznych z większym zasięgiem

Tak twierdzą CEO Volvo Cars i Rolls-Royce.

Z pewnością niejednokrotnie natknęliście się na internetowych krzykaczy, krytykujących wszystkich i za wszystko. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W mediach społecznościowych można znaleźć lawinę negatywnych komentarzy, kierowanych pod adresem samochodów elektrycznych. Wiele z nich pochodzi od osób, które samochód elektryczny widziały co najwyżej na zdjęciach w sieci. To właśnie te osoby najgłośniej narzekają na realny zasięg elektryków . Tymczasem, szefowie firm motoryzacyjnych twierdzą, że nabywcom samochodów elektrycznych zasięg wcale nie doskwiera., CEO Volvo Cars oraz, CEO Rolls-Royce'a, w sposób jednoznaczny stwierdzili w swoich wypowiedziach, że klienci kupujący samochody elektryczne tych marek nie przejmują się zasięgiem. Obaj uważają, że zasięg na poziomie ok. 500 kilometrów jest w zupełności wystarczający dla kierowców i nie zanosi się, aby zasięg ten wydłużył się w niedalekiej przyszłości.Jim Rowan z Volvo Cars podczas rozmowy z dziennikarzem serwisu Autokult powiedział, iż w związku z rozwojem infrastruktury ładowania konsumenci nie będą oczekiwać zasięgów rzędu 500 lub 600 kilometrów. Ba, akumulatory będą mogły być nawet mniejsze, gdy ładowarek będzie więcej. Przypominam, że na ten moment w Polsce jest 0,7 ładowarek dla elektryków na każde 100 kilometrów dróg.

Volvo XC40 Recharge. | Źródło: Volvo

"codziennie 500 km do pracy i z powrotem, ani nawet nie pokonuje takich dystansów w ciągu tygodnia"

Przedstawiciel Volvo stwierdza, że jego zdaniem 90 procent klientów Volvo wcale nie pokonuje. Zwraca uwagę na to, iż koszt zapewnienia dużego zasięgu oraz masa akumulatorów potrzebnych do jego zagwarantowania są zdecydowanie zbyt duże. Jednocześnie poinformował, że w najbliższym czasie akumulatory ze stałym elektrolitem nie spowodują gwałtownego zwiększenia zasięgu lub zmniejszenia masy aut elektrycznych przy jednoczesnym obniżeniu cen tych pojazdów.Opinie Rowana pokrywają się z tymi wygłaszanymi przez Torstena Müller-Ötvösa, przedstawiciela marki Rolls-Royce. Pierwszy elektryk tej marki,, nie imponuje zasięgiem. Zdaniem CEO... wcale nie musi. Samochód ten oferuje mniej więcej 500 km zasięgu na jednym ładowaniu, a Torsten Müller-Ötvös mówi, że to zasięg. Klienci kupujący drogie samochody przeważnie nie pokonują ogromnych dystansów między miastami w dwie strony. Zamiast tego wybierają samoloty. Także przez to kupujących Rolls-Royce Spectre nie dotyczy problem infrastruktury ładowarek, bo swoje auta ładują oni w swoich garażach.