Ten samochód ma 27-litrowy silnik z myśliwca Spitfire. Bestia trafiła na sprzedaż

Jedyny taki, zobacz.

Bestia - samochód z 27-litrowym silnikiem z samolotu

Źródło: Car and ClassicDziś miłośnicy motoryzacji z pogardą spoglądają na 2-litrowe silniki 4-cylindorowe, z tęsknotą spoglądając w stronę "rzędowych szóstek", silników V8, czy też V12 stosowanych jeszcze niedawno w supersamochodach. Ekologia dosłownie zabija skomplikowane silniki o dużych pojemnościach, a osoby pragnące umieścić w swojej kolekcji pojazd z interesującym motorem mają na to coraz mniej czasu. Jedną z okazji na zakup czegoś ciekawego jest opisywana wyżej Bestia.Źródło: Car and ClassicPodwozie Bestii zostało stworzone przez inżyniera Paula Jamesona w 1966 roku i początkowo osadzono na nim silnik Rolls-Royce Meteor z czołgu. John Dodd – guru od skrzyni biegów – zbudował z myślą o aucie specjalną przekładnię, a następnie ostatecznie odkupił cały projekt od Jamesona za 400 funtów, na początku lat 70. XX wieku.Źródło: Car and ClassicZa stworzenie karoserii odpowiedzialna jest firma Fibre Glass Repairs, która wpasowała z nią charakterystyczny grill z Rolls-Royce'a. Do budowy wykorzystano części nadwozia z Forda Capri, przednie zawieszenie i układ sterowania zapożyczono z samochodu Austin Westminster, a tylne zawieszenie z Jaguara XJ12. Pojazd dość szybko został uszkodzony podczas przejażdżki w Szwecji. Właśnie po kolizji silnik z czołgu zastąpiono 27-litrowym silnikiem Rolls-Royce Merlin V12 z myśliwca Spitfire. W samolocie otrzymał on dodatkowe wsparcie ze strony kompresora - tutaj działał bez niego.Źródło: Car and ClassicMoc Bestii nie jest znana i szacowana na 750-1000 koni mechanicznych. Spalanie? Coś pomiędzy 39 i 117 litrów na 100 kilometrów. Nie ma tu literówek.Źródło: Car and ClassicW 1973 roku samochód rozwinął prędkość 294 kilometrów na godzinę, a w 1977 roku bestia trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmocniejszy samochód na świecie. W 2022 roku Dodd chciał przebić za kierownicą auta barierę 321 kilometrów na godzinę, jednakże jego stan zdrowia pogorszył się. Dodd zmarł w grudniu 2022 roku, w związku z czym jego rodzina wystawiła niezwykły pojazd na sprzedaż.Źródło: Car and ClassicI teraz najlepsze: samochód jest zarejestrowany jako Rolls-Royce i może legalnie poruszać się po drogach.Źródło: Car and ClassicAuto z przebiegiem ok. 16000 km trafi pod młotek na siedmiodniowej aukcji internetowej, która rozpocznie się 9 marca o godzinie 13:00.To co, teraz rejestracja na zabytek i w niedalekiej przyszłości zapraszamy do Strefy Czystego Transportu w Warszawie?Źródło: Car and Classic