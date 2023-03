Cyfrowe prawo jazdy i centralny rejestr wykroczeń w całej Unii Europejskiej

Egzekwowanie prawa ma stać się łatwiejsze.

Unijne cyfrowe prawo jazdy

Komisja Europejska zapowiedziała chęć wprowadzenia cyfrowego prawa jazdy i centralnego rejestru wykroczeń. Ma to na celu nie tylko podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ale też łatwiejszy nadzór nad niepokornymi kierowcami. Uniknięcie mandatu za granicą będzie znacznie trudniejsze, o ile nie niemożliwe. Na ten moment według danych przekazywanych przez KE, nawetw sytuacji, w której łamią przepisy poza granicami swojego kraju.Unia Europejska postawiła sobie wiele ambitnych celów, a słynny już pakiet, z którym bezpośrednio związany jest przegłosowany niedawno zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku to tylko jeden z nich. Innym jest zmniejszenie do zera (!) liczby ofiar śmiertelnych na unijnych drogach do 2050 roku. Z planami wiąże się cała masa zmian, z których najciekawsze wydają się zerowa tolerancja dla alkoholu, co najmniej dwuletni okres próbny dla początkujący kierowców oraz pierwsze na świecie cyfrowe prawo jazdy.Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana cyfrowego prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online - zapowiadają przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ponadto, dzięki cyfrowemu prawu jazdy obywatele państw spoza UE o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego łatwiej uzyskają dokument unijny.