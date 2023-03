Redmi przebija Realme. Tak działa technologia szybkiego ładowania 300 W

Redmi demonstruje szybkie ładowanie 300 W

Technologia szybkiego ładowania na rynku smartfonów w tym roku wkroczyła na zupełnie nowy poziom. Na globalny rynek trafił właśnie realme GT3 z ładowaniem 240W, który zapewnia możliwość pełnego naładowania od 0 do 100% w niecałe 10 minut. Redmi, marka zależna od Xiaomi, idzie jednak o krok dalej.Większość współczesnych smartfonów oferuje zaledwie 1-2 dni pracy na pełnym ładowaniu. Nic dziwnego zatem, że użytkownicy doceniają możliwość szybkiego naładowania urządzenia. Redmi pokazało właśnie, jak szybkie może być ładowanie w smartfonach, ale na razie nie wiemy, czy technologia trafi na otwarty rynek.Chiński producent wykorzystał zmodyfikowany smartfon Redmi Note 12 Discovery z baterią(oryginalna wersja ma podwójne ogniwo 4300 mAh). Wszystko odbyło się w kontrolowanym środowisku. Na wideo pokazano, że urządzenie osiągnęło 50% w 2 minuty i 11 sekund, a zaledwieXiaomi określa swoją technologię mianem ulepszonego. Jak się okazuje, w kontrolowanych testach nie udało się uzyskać deklarowanych 300 W, smartfon kilka razy na krótko osiąga nieco ponad 290 W i utrzymuje ponad 280 W, po czym wraca do 65 W. Nie zmienia to faktu, że pełne ładowanie baterii 4100 mAh w 5 minut to naprawdę imponujący wynik.Sama ładowarka, w której zastosowano "ponad 50 zabezpieczeń" wykorzystuje technologię Double GaN.Jak widać, wyścig na szybkie ładowanie trwa w najlepsze, ale finalnie to BBK Electronics ma przewagę nad Xiaomi. Podmiot, od którego zależne są popularne marki (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme) zdołał szybciej od konkurentów wprowadzić na globalny rynek smartfon z ładowaniem 240W. \Źródło: Redmi, notebookcheck