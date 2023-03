Nie zapłacisz raty? Twój Ford zacznie Ci uprzykrzać życie

Niepokojące.

Jeżeli wydaje Ci się, że nowy Mercedes Klasy E z kamerą do selfie i TikTokiem na pokładzie jest szczytem dziwności, które na nadchodzące lata szykują dla konsumentów koncerny motoryzacyjne, jesteś w błędzie. Ford stara się właśnie o przyznanie patentu dla specjalnego systemu, pozwalającego producentowi zdalnie wyłączać poszczególne funkcje samochodu. Nie musi to mieć związku z planowanym wprowadzeniem - śladem BMW Mercedesa - modnej ostatnio subskrypcji na wyposażenie. Ford chce za jego pomocą karać konsumentów.Ford stara się o uzyskanie patentu na system, który umożliwiłby samochodom irytowanie użytkowników niekończącymi się powiadomieniami oraz ciągłymi alertami dźwiękowymi, a potencjalnie nawet całkowite zablokowanie samochodu, jeśli ci spóźnią się z płatnością. Ustanawiający serię coraz bardziej dotkliwych kar system jawi się trochę jak pomysł rodem z serialu Black Mirror.Wniosek patentowy o tytule "systemy i metody na odzyskanie pojazdu" jest książkowym przykładem tego, w na co teoretycznie pozwalać może producentom samochód podłączony do Internetu, wykorzystujący odpowiednio zaawansowane oprogramowanie.Podstawową koncepcją leżącą u podstaw patentu jest opis działania. Połączony system zakłada stałe połączenie pomiędzy samochodem, scentralizowaną siecią i różnymi innymi instytucjami, takimi jak specjalna agencja zajmująca się przejęciem auta (sic! ang. repossession agency), "organ policyjny", placówka medyczna i instytucja pożyczkowa. Komputer pokładowy samochodu umożliwiałby dziesiątki scenariuszy ukarania właściciela samochodu za brak płatności. Jak daleko idących?

Idea tyleż interesująca, co niebezpieczna

Źródło: FordInstytucja pożyczająca pojazd może użyć systemu audio-nawigacyjnego samochodu lub aplikacji na smartfony, aby informować o opóźnieniach w płatnościach. Następnie zacznie wyłączać niektóre funkcje, począwszy od radia, GPS, integracji smartfonów i innych funkcji, które "mogą powodować pewien poziom dyskomfortu dla kierowcy i pasażerów pojazdu". Następnie samochód eskaluje utrudnienia, wyłączając klimatyzację i automatyczne systemy blokowania i odblokowywania drzwi, co może powodować "dodatkowy poziom dyskomfortu" dla osób w samochodzie.W pewnym momencie pojazd zaoferuje „ostateczne ostrzeżenie” przed zablokowaniem możliwości skorzystania z samochodu. Początkowo może to nastąpić tylko w weekendy, „umożliwiając przy tym korzystanie z pojazdu w dni powszednie”, aby uniknąć „niekorzystnego wpływu na środki utrzymania właściciela pojazdu”. Ma to sens - osoba, której odbierze się środek transportu do pracy może stracić pracę i nie spłacić raty.Bat na oszustów? No jasne. Ale...Oficjalny powód dla wprowadzenia kontrowersyjnego systemu kontroli nie jest szczególnie gorszący. Skoro bowiem samochód nie jest własnością leasingobiorcy, zasadnym wydaje się uniemożliwienie korzystania z niego lub jego funkcji osobie, która nie ponosi zań opłat. Problem polega na tym, że zdalna kontrola nad samochodami konsumentów przez korporację stanowi ideę szalenie niepokojącą.Nowy Ford Focus ST. | Źródło: FordZdaniem niektórych internautów czysto teoretycznie auta mogły by być deaktywowane na polecenie państwa osobom łamiącym przepisy, poszukiwanym przez policję lub tylko podejrzanym.