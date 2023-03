Amerykańśki start-up chce wytwarzać paliwo lotnicze z CO2 z powietrza

Właśnie podpisał kontrakt z Departamentem Obrony USA.

Niektóre przedsiębiorstwa jak już robią coś, by obniżyć swój negatywny wpływ na środowisko, starają się raczej po prostu zmniejszyć ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Powstał jednak pewien start-up o nazwie, który zamiast tego zamierza skupić się na usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery. Dwutlenek węgla ma być następnie przekształcany w lotnicze paliwo.Wspomniany start-up właśnie podpisał wart 65 milionów dolarów kontakt z. Kontrakt ten ma zapewnić mu fundusze na rozwój systemu umożliwiającego pobór dwutlenku węgla z powietrza i przekształcanie go w alkohole paliwowe i parafinę.Air Company opracowała już metodę przekształcania dwutlenku węgla w paliwo dla silników odrzutowych. Opublikowała już raport na jej temat. Firma twierdzi, że wyeliminowała jeden z kroków w prawie 100-letnim procesie. Jej metoda obejmuje zbieranie i magazynowaniu dwutlenku węgla powstającego podczas przemysłowej fermentacji kukurydzy. Wykorzystuje też elektrolizę wody do produkcji cząsteczkowego wodoru i tlenu.Tlen powstały w procesie jest uwalniany do atmosfery, natomiast wodór jest wprowadzany do reaktora z wychwyconym dwutlenkiem węgla i katalizatorem. Na drodze reakcji chemicznej dochodzi do wytworzenia etanolu, metanolu, wody i parafiny. Substancje te są oddzielane od siebie podczas destylacji. Część może być wykorzystywana nie tylko w zrównoważonym paliwie odrzutowym (ang.), ale również do produkcji wódki, perfum czy środków do dezynfekcji.Air Company jeszcze nie jest w stanie przeprowadzać swojego procesu w skali, która pozwoliłaby wpłynąć na globalny poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Jeśli jednak stanie się to możliwe, a wszystkie branże zależne of paliw przestawią się na SAF, może dość do złagodzenia wpływu na środowisko nawet 10 procent emisji dwutlenku węgla., powiedział CEO Air Company,Niestety, wzniosłe cele Air Company są dalekie od realizacji. Po pierwsze, potrzeba będzie więcej niż jednej firmy, aby wyprodukować ilość SAF, która zaspokoiłaby potrzeby całego przemysłu lotniczego. Drugim problemem jest to, że większość agencji regulacyjnych określa ścisłe ograniczenia dotyczące korzystania z SAF., powiedział Constantine.Obecnie mieszanki paliw lotniczych mogą zawierać mniej niż 50% SAF. W ramach współpracy zAir Company ma przetestować 100% SAF, które dotychczas wykazywało duży potencjał. Holdenderskie linie lotniczerównież przetestowały czysty SAF u swojego producenta silników, dochodząc do wniosku, że można go bezpiecznie spalać.Źródło: USA Today , fot. tyt. Unsplash/Emanuel