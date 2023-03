Panie nie chcą kupować samochodów elektrycznych

Fanki klasycznej motoryzacji?

Kobiety nie chcą samochodów elektrycznych?

Skąd taka sytuacja wśród kobiet?

Utarło się przekonanie, że pośród miłośników motoryzacji przeważają mężczyźni. Nie posiadam na to żadnych statystyk, ale wydaje mi się, że przeświadczenie to jest zgodne ze stanem faktycznym. Co więcej, to panowie w Internecie dają przeważnie upust swoim emocjom w zakresie krytyki samochodów elektrycznych. W tym kontekście dość ciekawie prezentują się dane na temat sprzedaży tych pojazdów w podziale na płeć. Niezmiennie do zakupu aut elektrycznych trudniej nakłonić płeć piękną.S&P Global Mobility opublikowało swoje najnowsze badanie dotyczące posiadania pojazdów elektrycznych. Konkluzja jest bardzo czytelna: kobiety mają problem z samochodami elektrycznymi, czy raczej: producenci aut mają problem ze sprzedawaniem elektryków paniom.– stwierdzono. To niemały problem bowiem zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku został już przegłosowany.Korzystając z uzyskanych przez siebie danych rejestracyjnych pojazdów z 2022 roku, S&P Global Mobility obliczyło, że około 41,2 procent nowych rejestracji samochodów osobowych w USA dotyczyło kobiet. Odsetek ten spada do zaledwie 28 procent jeśli chodzi o rejestrację samochodów elektrycznych. Zaznaczono, że pośród czterech przeanalizowanych marek (Tesla, Polestar, Rivian, Lucis) największym zainteresowaniem wśród kobiet cieszyła się Tesla - stanowiły one 33,1 procent nabywców aut tej marki.Kobiety stanowią niewielki wycinek klientów na samochody bardzo drogie - ekskluzywne i supersportowe. W 2015 roku Reuter podawał, że kobiety stanowiły zaledwie 10 procent wszystkich klientów Lamborghini i Ferrari. Samochody elektryczne są droższe niż odpowiedniki z silnikami spalinowymi i często są samochodami z wyższego segmentu rynku. Cena może, choć nie musi być czynnikiem decydującym o zakupie. do wyższej części rynku. Cena może zatem być czynnikiem stojącym za trendem.- uważa dyrektor ds. różnorodności w firmie S&P Global Mobility, Marc Bland.Źródło:, zdj. tyt. Orlen