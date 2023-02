Na AGH powstaje symulator bazy kosmicznej. To pierwszy taki projekt w Polsce

Ma przydać się w podróży na Księżyc i Marsa.



Na terenie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje zupełnie nowe laboratorium, którego zadaniem będzie symulowanie konkretnych misji kosmicznych. To również pierwszy tego typu projekt w Polsce, w którym zainteresowani studenci będą mogli sprawdzić swoje pomysły w warunkach podobnych do tych jakie panują na Marsie oraz Księżycu.





Co jeszcze planują włodarze uczelni?





Oprócz symulacji pracy w bazie kosmicznej, w Centrum Technologii Kosmicznych studenci będą pracowali nad rzeczami z zakresu budowy baz kosmicznych, nawigacji, telekomunikacji czy też inżynierii biomedycznej. Nie zabraknie też zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją czy testowaniem nowych materiałów przeznaczonych do budowy skafandrów kosmicznych nowej generacji. Inżynierowie sprawdzą także, jak będą w stanie poradzić sobie astronauci z limitami w dostępie do energii, wody czy zasobów niezbędnych do przetrwania poza naszą planetą.



W specjalnie zaprojektowanych habitatach studenci zostaną zmuszeni do działań w środowisku innymi niż to, które jest znane na Ziemi. Część z nich będzie wykonywana w pozycji “głową do dołu”, co ma symulować napływ krwi do mózgu jaki ma miejsce podczas pracy w realnym stanie nieważkości. Konstrukcja habitatu o powierzchni 100 metrów kwadratowych będzie odcięta od światła słonecznego i od samego początku zostanie podzielona na konkretne moduły: laboratoryjny, higieniczny, sypialny czy też gimnastyczny.





fot. AGH



Jak podkreśla dr Kołodziejczyk, celem Centrum Technologii Kosmicznych jest nie tylko dobre wykształcenie studentów, ale przygotowanie ich do pracy w takich instytucjach, jak Europejska Agencja Kosmiczna czy NASA. Na liście nie zabrakło także największych laboratoriów świata, takich jak na przykład CERN.



Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu projekt, który ma miejsce w obrębie Krakowa. Dr Agata Kołodziejczyk prowadzi także inny habitat znajdujące się niedaleko dawnej stolicy Polski. To Analog Astronaut Training Center. Opisywany projekt ma rozpocząć swoje działanie już w 2024 roku.



Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, kiedy dowiemy się jeszcze większej ilości szczegółów na jego temat.



Źródło: Kraków Nasze Miasto

/ fot. AGH