Chiny chcą stworzyć własną sieć internetowych satelitów. Większą i lepszą niż Starlink

Starlink jest dla Chin jak cierń w oku.

Ambitne plany

Starlink = zagrożenie?

jak dotychczas wielokrotnie wyrażały swoje niezadowolenie z istnienia sieci. Widzą ją one jako zagrożenie. Dlatego nie tak dawno chińscy wojskowi naukowcy zaczęli wzywać swoją nację do opracowania w razie potrzeby planu całkowitego zniszczenia konstelacji satelitów należącej doTeraz okazuje się także, że Chiny zamierzają stworzyć własną kosmiczną sieć internetowych satelitów. Miałby być ona rzecz jasna jeszcze bardziej rozbudowana niż Starlink i być wykorzystywana do realizacji misji wymierzonych w amerykańską sieć.O rzekomych chińskich planach donosi. Sieć satelitarna kraju środka ma nosić kryptonim. Według zespołu, któremu przewodzi, sieć ta ma składać się z 12 992 satelitów. Ich właścicielem ma być nowo utworzona. Wszystkie te szczegóły ujawniono w artykule opublikowanym przez Xu i jego zespół w chińskim czasopiśmie– poświęconemu środkom, które mają być odpowiedzią na Starlink.Nie wiadomo, kiedy pierwsze chińskie satelity miałyby trafić na orbitę. Podobno ma to nastąpić najprawdopodobniej zanim budowa sieci Starlink zostanie ukończona, tak aby istniała pewność, że Chiny będą miały swoje miejsce na niskiej orbicie okołoziemskiej. Dla przypomnienia, SpaceX planuje wystrzelić 12 tysięcy satelitów Starlink do 2027 roku, ale ostatecznie pragnie, by sieć ta składała się z 40 tysięcy satelitów.Naukowcy z Chin twierdzą, że ich satelity mogłyby zostać umieszczone na orbitach, których Starlink jeszcze nie osiągnął. W ten sposób Chiny „zyskałyby dodatkowe możliwości i korzyści na innych wysokościach orbitalnych, a nawet mogłyby stłumić Starlink”. Wyrażono nawet zainteresowanie wyposażeniem chińskich satelitów w pociski, które w razie potrzeby mogłyby być wykorzystywane do niszczenia satelitów Starlink.Dlaczego Chiny tak bardzo obawiają się sieci Starlink i chcą przygotować odpowiedź na nią? W skrócie uważają, że satelity tworzące sieć Starlink wkrótce zyskają panowanie nad niską orbitą okołoziemską i pomocą amerykańskiej armii w zdominowaniu tego cennego obszaru kosmosu. Chinom nie spodobało się rzecz jasna to, jaką rolę sieć Starlink odegrała w Ukrainie. Oczywiście Chiny chciałby posiadać własną sieć internetowych satelitów także dlatego, że mogłaby ona zaoferować jej żołnierzom łączność w terenie.Warto w tym miejscu przypomnieć, że chociaż Chiny boją się o to, że sieć Starlink zostanie uzbrojona, SpaceX niedawno ograniczyło Ukrainie możliwość wykorzystywania tej sieci do ofensywnych celów wojskowych. Dokonano tego po doniesieniach o tym, że ukraińskie wojsko używało satelitarnego internetu do kontrolowania dronów. SpaceX stwierdziło, że usługa może być wykorzystywana do komunikacji wojskowej, ale nigdy nie była przeznaczona do celów ofensywnych.Źródło: SCMP , fot. tyt. Canva