Schowajcie swoje spaliniaki. Ten elektryk bije je na głowę

Ustanowiono imponujące rekordy.

Pininfarina Battista z rekordami na 1/4 i 1/2 mili

O samochodach elektrycznych można mówić bardzo dużo złych rzeczy. Kiepski zasięg zimą , realny zasięg bez względu na warunki znacznie krótszy od deklarowanego i wysoka masa będąca problemem podczas wypadków to tylko niektóre mankamenty wytykane im przez miłośników klasycznej motoryzacji. Jednego elektrykom nie da się jednak odmówić: fenomenalnych osiągów. Samochód elektrycznyto najszybszy seryjny samochód na 1/4 mili, którego przyspieszenie zawstydza niemal każdego benzyniaka.Pininfarina Battista legitymuje się mocą ok., generowanych przez łącznie cztery silniki elektryczne. Moment obrotowy wynosi tu aż 2300 Nm i przekazywany jest on na wszystkie cztery koła.Przyspieszenie Pininfarina Battista przywodzi na myśl osiągi najlepszych odmian samochodów Tesla Model S i nowej generacji Tesla Roadster, której fani marki stworzonej przez Elona Muska wciąż nie mogą się doczekać. Od 0 do 100 km/h Pininfarina Battista przyspiesza w zaledwie, ale nie to robi największe wrażenie. Pojazd imponuje zwłaszcza przyspieszeniem od 0 do 200 km/h, wynoszącym...Pininfarina Battista na 1/4 mili uzyskał czas zaledwie 8,55 sekundy, pokonując jednocześnie dystans 1/2 mili w czasie nie przekraczającym 13,38 sekundy. Rekord ustanowiony na sportowych oponach Michelin Pilot Sport Cup 2R oczywiście zarejestrowano na wideo. Obejrzyjcie go poniżej.Niektórzy porównują emocje z jazdy samochodem elektrycznym do emocji towarzyszących jeździe tramwajem lub metro. Dlaczego? Przez charakterystyczny sposób oddawania mocy i niemal bezgłośną jazdę, której towarzyszy jedynie hałas generowany przez opony, powietrze owiewające bryłę auta oraz oczywiście silniki elektryczne, które brzmią… cóż, nie najlepiej.A co Wy sądzicie na ten temat?Źródło: YouTube