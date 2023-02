Żabka skupuje plastikowe butelki. Ruszają EKOmaty

Sieć sklepów Żabka rozpoczęła testy systemu gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt ruszył wszystkich sklepach w Bydgoszczy.



Jak informuje biuro prasowe Żabki, od 26 stycznia br., w ramach pilotażowego projektu „Zielona Odnowa”, klienci sieci mają możliwość oddawania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich ponad 120 Żabkach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Można je zwracać bezpośrednio u sprzedawców lub w EKOmatach. Za każdą oddaną plastikową butelkę lub puszkę klienci nie otrzymają jednak pieniędzy, a specjalne punkty "żappsy".



Projekt „Zielona Odnowa”

Projekt „Zielona Odnowa” realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz.



W ramach akcji „Zielona Odnowa” można zwracać plastikowe butelki PET o pojemności do 2L oraz metalowe puszki o pojemności do 1L (ze zbiórki wykluczone są opakowania po napojach mlecznych). Opakowania muszą mieć czytelny kod kreskowy do zeskanowania. Nie ma konieczności ich mycia, ale z przyniesionych opakowań należy wylać resztki napojów.



Klienci, którzy wezmą udział w akcji, zostaną nagrodzeni bonusowymi punktami lojalnościowymi w aplikacji Żappka, czyli tzw. żappsami – otrzymają 50 żappsów za każde zwrócone opakowanie z plastiku (butelka) lub metalu (puszka). Co ważne, zebranymi żappsami można płacić za zakupy. Kultowy już Hot Dog Classic "kosztuje" 1000 żappsów więc można go otrzymać oddając 20 butelek lub puszek.



"Działania ekologiczne mają sens, gdy możemy osiągnąć ich odpowiednią skalę. Aby takie działania były efektywne, musimy projektować je w sposób prosty, czytelny i łatwy dla odbiorcy. Dlatego wprowadzamy możliwość oddania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich sklepach Żabka na terenie całej Bydgoszczy w ramach akcji „Zielona Odnowa”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów oraz wyrobienie nawyku zwrotu plastikowych i metalowych opakowań po napojach tak, jak udało nam się to zrobić dla butelek szklanych. Naszym atutem jest bliskość sklepów, czyli punktów zbiórki, łatwość i szybkość procesu zwrotu opakowań, a także nagroda w postaci żappsów za proekologiczną postawę. Dzięki tej zbiórce będziemy w stanie odzyskać cenny surowiec i zawrócić go do ponownej produkcji opakowań. Takie działania mają sens nie tylko z uwagi na ograniczenie produkcji plastiku i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale także na minimalizację emisji CO₂, która jest bezpośrednią przyczyną zmian klimatycznych. Zachęcam klientów, by wzięli udział w naszej zielonej transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego!" – komentuje Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością w Żabka Polska.



W 54 sklepach Żabka w Bydgoszczy można zwrócić opakowania w EKOmatach, czyli specjalnych maszynach do selektywnej zbiórki odpadów. W pozostałych 67 placówkach na terenie Bydgoszczy można zwrócić opakowania bezpośrednio u sprzedawcy, który także naliczy należne za zwrot bonusowe żappsy. W tym przypadku obowiązuje limit – jednorazowo można oddać maksymalnie 15 opakowań po napojach.



