Nowy Mercedes Klasy E ma kamerę do selfie i TikToka

Mercedes klasy E z kamerą do selfie i TikTokiem

Miłośnicy motoryzacji obserwując premiery i zapowiedzi kolejnych samochodów nie mają zbyt wielkich powodów do radości. Pięknie brzmiące silniki V12, V8 i V6 są stopniowo wypierane przez na ogół pozbawione wyrazu jednostki 3- oraz 4-cylindrowe. Ładny pomruk z wydechu zastępowany jest coraz częściej dźwiękami z głośników umieszczanych w kabinie lub emitujących dźwięk na zewnątrz pojazdów. Prezentowane na pokazach auta nie mają już cech pożądanych przez petrolheadów, a raczej miłośników nowych technologii. Koronnym przykładem jest, który trafi do salonów w 2024 roku.Gdybym zapytał Was o to, czego brakuje Wam w Waszych samochodach usłyszałbym zapewne całą masę różnych odpowiedzi. Jedni narzekają na niedostatek mocy, inni pragną wozu lepiej wyciszonego, jeszcze inni chcieliby kapkę lepsze car audio. Producenci samochodów kiedyś brali pod uwagę potrzeby kierowców, a teraz wolą je kreować. W nowym Mercedesie klasy E na pokładzie pojawi się między innymi... kamera do selfie i aplikacja TikTok . W tym szaleństwie jest jednak pewna metoda.