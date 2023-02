Arabia Saudyjska stworzy drapacz chmur z holograficznymi światami

Czegoś takiego jeszcze nie było.



Arabia Saudyjska zaczyna powoli przesadzać z ilością gigantycznych projektów, których realizacja zajmie najbliższe lata. Jak donosi serwis Arab News z siedzibą w Rijadzie, książę Mohammed bin Salman ujawnił plany budowy gigantycznego drapacza chmur o nazwie New Murabba.



Konstrukcja będzie nie tylko pusta w środku, ale zapewni także niesamowite wrażenia audiowizualne.





New Murabba - bogactwo i nowe technologie





Ogromny wieżowiec o sześciennej konstrukcji będzie posiadał 400 metrów wysokości, 400 metrów szerokości i 400 metrów długości. Ukończenie budowy zostało oficjalnie zaplanowane na okolice 2030 roku. W środku będziemy mogli znaleźć tereny zielone, ścieżki spacerowe i rowerowe, a także wiele projektów czysto technologicznych - w tym wyświetlające się hologramy.



Jak na Saudyjczyków przystało w New Murabba nie zabraknie mieszkań, hoteli, przestrzeni biurowych i miejsca na obiekty komunalne. Arabowie szacują, że cała konstrukcja będzie w stanie stworzyć prawie 350 tysięcy nowych miejsc pracy.







To, co jednak ciekawi nas najbardziej, to technologie, które zostaną wykorzystane do stworzenia New Murabba. Wiadomo już, że w środku projektanci umieszczą wiele cyfrowych i wirtualnych światów, które będą dostępne dla wszystkich zwiedzających. Będziemy mogli zanurzyć się w glębinach morskich oraz innych przestrzeniach. Widać, że Saudyjczycy w tym miejscu chcą bardzo mocno postawić na wirtualną rzeczywistość. Do 2030 roku faktycznie powinna ona zyskać na większej popularności i przede wszystkim stać się bardziej dostępna niż dotychczas.



Na początku mogłoby się wydawać, że New Murabba to projekt, który nie będzie miał zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, ale Saudyjczycy faktycznie planują go stworzyć - szczególnie, że podwaliny pod ten pomysł podłożył sam Bin Salman. Zakończenie budowy w 2030 roku wydaje się być mało realistyczne chociaż… kto wie.



Pieniądze zazwyczaj załatwiają wszystkie problemy i wyzwania.



Źródło: ArabNews / fot. zrzut ekranu z filmu YT