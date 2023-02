Kolejny megaprojekt w Dubaju. Zabudowana ścieżka rowerowa imponuje rozmachem

The Loop jest w fazie planowania

Infrastruktura w Dubaju słynie z rozmachu, a najnowszy projekt doskonale wpisuje się w tamtejsze realia. Na terenie miasta ma powstać, zabudowana. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z alternatywnych środków transportu, chroniąc się jednocześnie przed trudnymi warunkami pogodowymi w Dubaju.Przemieszczanie się na rowerze w europejskich czy amerykańskich miasta jest normą. Popularne dwa kółka często pozwalają szybciej dotrzeć do pracy, a boom w branży rowerów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocnił modę na przemieszczanie się w ten sposób. Również Dubaj chce stać się miejscem przyjaznym dla rowerzystów - na potrzeby realizacji tego celu przygotowano ekstrawagancki projekt 93-kilometrowej (58 mil) zabudowanej ścieżki rowerowej o nazwieDubaj już nie raz udowodnił, że potrafi realizować śmiałe projekty, które nie miałby szans powstać gdziekolwiek indziej. The Loop na razie jest w fazie planowania i z pewnością upłynie wiele lat, zanim zostanie zrealizowany.Ambitny plan zakłada zbudowanie ścieżki, która przebiegałaby przez kilka kluczowych lokalizacji w Dubaju, umożliwiając ludziom korzystanie z niej zarówno w celach rekreacyjnych, jak i dojazdów do pracy. Trasa ma być przeznaczona głównie dla rowerzystów, ale możliwe, że skorzystają z niej piesi, biegacze, a może nawet osoby na hulajnogach elektrycznych.Jazda na rowerze zazwyczaj odbywa się na świeżym powietrzu, ale warunki pogodowe w Dubaju stanowią poważne wyzwanie. Burze piaskowe i pustynny klimat nie sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu, dlatego projekt musi byćTrzeba przyznać, że The Loop to odważna wizja, która może ukształtować przyszłość mobilności miejskiej w Dubaju.W tej części świata nie brakuje śmiałych projektów. W 2021 roku następca tronu Arabii Saudyjskiej - Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, zapowiedział plany budowy przez jego kraj inteligentnego liniowego miasta . Miasto to, nazywane The Line, ma nie mieć dróg, ani samochodów i być zasilane wyłącznie energią odnawialną.Źródło: insideevs