Takiej fotowoltaiki jeszcze nie było. Przyszłość powstaje na naszych oczach

Świetny pomysł kalifornijskiej firmy.



Firma Sunstall z Kalifornii oficjalnie wprowadziła na rynek swój nowy, pionowy panel słoneczny nazwany jako Sunzaun. Konstrukcja może być z powodzeniem stosowana na istniejących polach i gruntach rolnych, bez konieczności poświęcania ich na klasycznie ułożone panele fotowoltaiczne. System od Sunstall korzysta ze specjalnych modułów, które pozwalają na stworzenie swoistej “ściany” z paneli fotowoltaicznych.



W jaki sposób działa ta technologia?





Agrofotowoltaika sposobem na optymalizację?





Na coraz większej ilości domów poza miastem można zobaczyć panele fotowoltaiczne - w przypadku nowych domów to już praktycznie standard. W niektórych przypadkach rolnicy poświęcają również kawałki swojego pola na to, aby zamontować na nim dodatkowe panele - przy pochyleniu na poziomie 30 stopni to wszystko przekłada się na znaczne ograniczenie terenu i brak możliwości wykorzystania go pod uprawę.





fot. Sunstall



I z taką właśnie sytuacją chce walczyć kalifornijski Sunstall.



Oprócz specjalnie zaprojektowanych paneli fotowoltaicznych, Sunstall zwraca również uwagę na to, iż do ich montażu nie trzeba korzystać z tak zwanej agrowłókniny. Czym ona jest? To nic innego, jak sposób montażu paneli fotowoltaicznych na podwyższonych platformach, które dalej pozwalają roślinom na wzrost i chronią je przed ostrym słońcem. Agrowłóknina pozwala na wykorzystanie ziemi pod uprawy, ale niestety ma jeden, bardzo duży minus. Znacząco zwiększa koszty montażu instalacji oraz jej utrzymania. Pionowe panele od Sunstall mają przełamać ten trend - ponieważ do ich działania nie trzeba budować wysokich platform. Pionowe panele fotowoltaiczne mogą być ustawione w dowolnym miejscu przy zachowaniu nachylenia na poziomie 15 stopni. Sunstall wykorzystuje do tego wszystkiego specjalne, moduły słoneczne typu bifacial, przez które nie trzeba kierować paneli w kierunku południowym, aby zapewnić im bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez cały dzień. Panele od kalifornijskiej firmy mogą działać również w kierunku wschód-zachód i dalej bez problemu pobierać energię.



Twórcy projektu Sunzaun zwracają uwagę, że instalacja modułów nie musi odbywać się tylko i wyłącznie na terenach rolnych. Pionowe panele fotowoltaiczne można postawić także wzdłuż autostrad, linii kolejowych, a nawet na balkonie w bloku (choć to mogłoby zdecydowanie wyglądać ciekawie).





Jak będzie wyglądała przyszłość agrofotowoltaiki?





Pomysł agrofotowoltaiki narodził się w Japonii w 2017 roku. W ten sposób Japończycy chcieli “odnowić” opuszczone grunty rolne i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Jeśli zaś chodzi stricte o Stary Kontynent, to w przypadku rozwoju tego typu technologii przodują Niemcy. W Polsce także rozmawia się o opisywanych technologiach. Eksperci zdradzają, że inwestycje w agrofotowoltaikę mogłyby przyczynić się do spadku cen żywności i większej efektywności w zakresie rozwiązań energetycznych. Niebagatelne znaczenie ma tu także kwestia samego bezpieczeństwa.





fot. Sunstall



No cóż, na papierze to wszystko wygląda naprawdę dobrze. Czy pionowe panele fotowoltaiczne takie, jak prezentuje firma Sunstall mają szansę zyskać popularność?



Pożyjemy, zobaczymy.



Źródło: Sunstall / fot. Sunstall