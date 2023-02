Nowe auta służbowe tylko elektryczne. Koniec dobrowolności

Spojrzenie w przyszłość.

Samochody służbowe tylko elektryczne

Czy samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji? Zdania na ten temat są podzielone, ale skoro Unia Europejska postuluje wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym do 2035 roku , to los motoryzacji w tradycyjnym kształcie wydaje się przesądzony. Podczas gdy mający zasobne portfele i warunki do ładowania samochodów elektrycznych w domu zwolennicy elektromobilności z lubością ujeżdżają elektryki już teraz, spore grono konsumentów wzbrania się przed porzucaniem swoich aut z silnikami benzynowymi i Diesla. Pracownicy z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, korzystający z samochodów służbowych niemieckiego operatora, nie będą mieli żadnego wyboru, a przynajmniej jeśli chodzi o pojazdy firmowe.Jeśli samochód firmowy, to tylko Diesel. Takie przekonanie króluje w firmach na całym świecie od wielu dekad. Oszczędności na paliwie w długich trasach sprawiały, że to właśnie olej napędowy "zasilał" pojazdy w każdej korporacji. Teraz powoli ma się to zmieniać. Deutsche Telekom to pierwsza duża firma, która od 1 stycznia tego roku wymienia samochody służbowe wyłącznie na auta elektryczne. Przypominam, że do Deutsche Telekom należy m.in.