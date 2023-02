Nerki BMW już wkrótce w subskrypcji? Przedziwny patent koncernu

Spojrzenie w przyszłość.

Źródło: Auto ExpressW dokumentach patentowych znalazły się również wzmianki o "technologii przewodzącej światło" - specjalnym materiale pokrywającym osłonę chłodnicy, który może zmieniać się z nieprzezroczystego na przezroczysty. W momencie wyłączenia reflektorów pas przedni miałby jednolity wygląd. Część grilla stawałaby się przezroczysta dopiero w momencie aktywacji świateł, pozwalając wiązce światła przenikać przez transparentny materiał.Źródło: Auto ExpressPowyższe rysunki techniczne przedstawiają możliwości wykorzystania powierzchni grilla do prezentowania światła. W ustawieniu off podświetlenie jest po prostu wyłączone. W "On 1" widzimy paski przypominające światła do jazdy dziennej w ich tradycyjnym położeniu w rogach przedniego pasa. W "On 2" z kolei prezentowane są podświetlane elementy imitujące pionowe listwy grilla.Nie chcę nawet wyobrażać sobie, ile kosztowała będzie wymiana takiego wyświetlacza w ASO w razie jego uszkodzenia. Czyżby był to kolejny etap w usilnym zachęcaniu ludzi do użytkowania samochodów maksymalnie przez okres gwarancji?BMW planuje wprowadzić na rynek rodzinę samochodów elektrycznych nowej generacji o nazwie Neue Klasse (pol. "nowa klasa") w oparciu o dedykowaną platformę począwszy od 2025 roku. Mimo to producent prognozuje, że połowa pojazdów sprzedawanych na całym świecie w 2030 roku będzie nadal napędzana silnikami spalinowymi.Niewykluczone. Obserwując obecny trend polegający na oferowaniu coraz większej liczby funkcji auta w modelu subskrypcji, jest to zupełnie prawdopodobne. Skoro można oferować podgrzewane siedzenia w modelu subskrypcji , dlaczego nie robić z tego samego z efektami iluminacji grilla? Przedstawiciele BMW powiedzą zapewne, że "nie każdy potrzebuje" podświetlenia w tym miejscu, więc może "oszczędzić" nie ponosząc dodatkowego wydatku. Pokrętna logika? Poczekamy, zobaczymy.Z drugiej strony, czy BMW odważyłoby się domagać dodatkowych opłat za coś, z czym kojarzono samochody tej marki od blisko trzech dekad? Jak sądzicie?Źródło: Auto Express