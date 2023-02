Smutna prawda o elektrykach. Ładowanie na Orlenie kosztuje krocie

Naładowanie od 15% „do pełna” na ładowarce 50kW Orlenu - 1:30h, 210 zł, przejadę za to 350 km (przy dobrym wietrze - dosłownie ).



Wieczorem skoczę zatankować auto, pewnie potrwa to góra 5 minut, zapłacę podobne pieniądze i przejadę za to 2x więcej km bez względu na pogodę pic.twitter.com/c6KLdLPeUj