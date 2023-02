Norwegowie przestają kochać samochody elektryczne. Wystarczyło cofnąć przywileje

Sprzedaż samochodów spalinowych w Norwegii wzrosła.

Norwegowie przestali kochać samochody elektryczne

Miłość do samochodów elektrycznych kończy się tam, gdzie kończą się przywileje i rządowe dopłaty. Wygląda na to, że za wyjątkiem garstki pasjonatów podejście konsumentów do tego rodzaju pojazdów jest tylko czysto pragmatyczne. Pokazuje to rewelacyjnie sytuacja, jaka ma właśnie miejsce w Norwegii, będącej do tej pory jedynym krajem w Europie, w którym sprzedaż elektryków przekroczyła sprzedaż aut z napędem spalinowym. Po nowym roku entuzjazm osłabł.Styczeń 2023 roku był w Norwegii miesiącem nietypowym, ponieważ rynek motoryzacyjny odnotował najniższą liczbę rejestracji nowych samochodów osobowych od.... W zeszłym miesiącu zarejestrowano, co oznacza spadek aż o 77 procent w ujęciu rok do roku. W porównaniu z grudniem 2022 roku spadek wyniósł aż 95 procent - wtedy to zarejestrowano 39 397 aut. Dlaczego aż tyle? Bo wszyscy spieszyli się z kupnem auta przed zmianą przepisów.W 2022 roku samochody elektryczne stanowiły 80 procent sprzedaży wszystkich aut. Pojazdy typu BEV, czyli zasilane wyłącznie prądem, stanowiły 66 procent, a 14 procent stanęły hybrydy HEV, PHEV i MHEV. Teraz wszystko wygląda inaczej.Od 1 stycznia w Norwegii wprowadzono podatek VAT na nowe samochody elektryczne kosztujące więcej niż 500 000 NOK, czyli ok. 219 137 złotych. Domyślacie się zapewne, że w praktycena zdecydowaną większość aut. Wprowadzono też nowy podatek, którego wysokość uzależniona jest od masy samochodów pasażerskich - wszystkich ich rodzajów. Samochody elektryczne są znacznie cięższe od spalinowych, więc... sami rozumiecie.