Baterie litowo-powietrzne to nowa nadzieja dla samochodów elektrycznych

Schemat działania baterii litowo-powietrznej. | Źródło: Wikimedia Commons/Na9324 [ CC BY 3.0 Badacze zopracowali niedawno ulepszoną baterię litowo-powietrzną, która może pozwolić wyjść tego typu bateriom poza laboratorium. Wykorzystuje onabazujący na kompozycie. Elektrolit ten jest bezpieczniejszy i wydajniejszy niż płynne elektrolity. Materiały ceramiczne i polimerowe stosowane jako elektrolity osobno mają swoje wady, ale w połączeniu gwarantują zarówno wysoką przewodność, jak i stabilność.Co istotne, kompozytowy elektrolit pozwolił działać baterii w temperaturze pokojowej, co dotychczas w przypadku akumulatorów litowo-powietrznych nie miało miejsca. Jak poinformowałz Instytutu Technologicznego w Illinois, stały elektrolitbaterii. Jego zdaniem wciąż istnieje jednak przestrzeń na dalsze ulepszenia.Akumulator litowo-powietrzny byłby w stanie potencjalnie przechowywać jedną kilowatogodzinę energii na kilogram lub więcej – jakieś cztery razy więcej niż obecne baterie litowo-jonowe. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Science możemy wyczytać, że bateria litowo-powietrzna wykorzystująca tlenek litu może teoretycznie oferować gęstość energetyczną „porównywalną z benzyną”.W przyszłości naukowcy z Instytutu Technologicznego w Illinois zamierzają nawiązać współpracę z prywatnymi partnerami, by spróbować zoptymalizować projekt ich baterii litowo-powietrznej pod kątem produkcji.Asadi, jeden z autorów pracy opublikowanej w Science, stwierdził, że ich przełom stworzył świetną okazję do wprowadzenia akumulatorów litowo-powietrznych na rynek. Czas pokaże, czy te faktycznie będą wykorzystywane w elektronice. Jeśli trafią na rynek, mają szansę mocno zwiększyć zasięgi samochodów elektrycznych. Dziś te zasięgi pozostawiają wiele do życzenia.Źródło: EurekAlert , fot. tyt. Canva