Oto technologia rodem z filmów science-fiction. Pracuje nad nią twórca Spotify

Ma skanować ciało w poszukiwaniu chorób.



Założyciel i twórca Spotify Daniel Ek rozpoczął rozwój swojego nowego projektu, który wygląda, jak żywcem wyjęty z filmów science-fiction. Ek oficjalnie wchodzi do branży zdrowotnej w ramach startupu Neko Health. Firma specjalizuje się w skanowaniu ciała zasilanego algorytmami sztucznej inteligencji.



Za rozwój tego produktu i badania nad jego skutecznością w ciągu ostatnich czterech lat odpowiadało sporo naukowców. Wizja Daniela Eka jest przednia - ma ona bowiem przyspieszyć wykrywanie konkretnych chorób w komorze, która przypomina lotniskowy skaner.





Czy takie przedsięwzięcie ma jednak szansę się udać?





Skaner naszpikowany nowymi technologiami





Jak możemy przeczytać w oficjalnym poście na blogu firmy, Neko Health zostało założone, aby stworzyć system opieki zdrowotnej, który pomoże zachować pacjentom zdrowie dzięki wczesnemu wykrywaniu chorób. Nieinwazyjny skaner szwedzkiej firmy może wykryć między innymi szkodliwość znamion, wysypek czy plam starczych. Do tego wszystkiego, urządzenie wykorzystuje również osobny skaner pozwalający podejrzeć pracę i ewentualne nieprawidłowości związane z sercem, ciśnieniem krwi czy pulsem w całym ciele.



W komorze od Neko Health znalazło się miejsce na 360-stopniowy skaner wyposażony w ponad 70 czujników, które zbierają i analizują do 50 milionów punktów na skórze, sercu czy naczyniach krwionośnych. Dodatkowo opisywany skaner analizuje także oddychanie czy mikrokrążenie danego pacjenta. Przetworzone dane są analizowane przez AI (która jednocześnie trenuje swój model na wprowadzanych informacjach). Finalnie to właśnie algorytm w sprzęcie Eka będzie odpowiedzialny za wypisywanie wyników dla lekarzy. Klienci Neko Health otrzymaj wyniki podczas wizyty - mogą też śledzić swoje rezultaty poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację.



Brzmi kosmicznie, prawda?





fot. Neko Health





Technologia, która może naprawić opiekę zdrowotną





Oczywiście patrząc na ten szwedzki sprzęt, można pomyśleć, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w Polsce, to abstrakcja. I faktyczne zapewne będzie tak jeszcze przez wiele lat - zanim podobne technologie na dobre dotrą do naszego kraju oraz gabinetów lekarskich. W tym wypadku można tylko i wyłącznie pozazdrościć Szwedom, że mają tego typu możliwości, z których zapewne będą mogli niebawem skorzystać.



Wejście twórcy Spotify nie jest jedynym przykładem na to, jak bardzo firmy technologiczne chcą inwestować w segment zdrowia. Kolejne marki, które jako pierwsze nasuwają się na myśl, to oczywiście Apple oraz Amazon. Ta pierwsza z wymienionych firm jakiś czas temu opublikowała dokument dotyczący tego, co ma zamiar zrobić w zakresie zdrowia w swoich produktach w ciągu nadchodzących lat. Amazon z kolei rozpoczął sprzedaż leków i chce rozwijać się w zakresie usług medycznych - nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.



Informacje pojawiające się w sieci wskazują również na to, iż do wymienionego wyżej grona dołączy zarówno Microsoft, jak i Google - obie firmy chcą zaznaczyć swoją pozycję w branży healthcare połączonej ze sztuczną inteligencją. Przyszłość zapowiada się naprawdę ciekawie.



Kto wie, może dzięki rozwiązaniom takim, jak to od Neko Health większość obecnych chorób będzie w pełni uleczalna? .



Źródło: Neko Health / fot. Neko Health