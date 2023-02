Morawiecki: Izera na dobrej drodze. Kiedy? Nie wiadomo. Czy w ogóle powstanie?

Niejednoznaczne odpowiedzi szefa rządu.

Izera - jaka będzie?

Prace nad polskim narodowym samochodem elektrycznym Izera przebiegają w żółwim tempie. Z wielkich zapowiedzi składanych kilka lat temu wciąż udało się zrealizować naprawdę niewiele. Ostatnią istotną informację podano w dniu, w którym ElectroMobility Poland ogłosiło dostawcę platformy swojego samochodu. Padło na Geely Holding , czyli chińskiego właściciela Volvo. Teraz w kwestii przyszłości projektu wypowiedział się premier PolskiKiedy powstanie polska fabryka samochodów elektrycznych? Premier Mateusz Morawiecki stwierdził w poniedziałek na konferencji prasowej w Dobieszowicach, że wszystko jest na dobrej drodze. Zapytano o konkretnypowiedział, że. Jednym słowem: tego nadal nie wiadomo.Padło zarazem bardzo dużo frazesów. Dowiedzieliśmy się między innymi, że. Zasugerował też, że woli, aby proces budowy fabryki przebiegał powoli, ale w sposób rzetelny niż,Według harmonogramu zaprezentowanego mediom w listopadzie 2022 roku, uruchomienie fabryki Izera w Jaworznie planowane jest na grudzień 2025 roku. Koszt budowy tej fabryki szacowany jest na 6 miliardów złotych.Platformę dla polskiego samochodu elektrycznego ma stworzyć Geely Holding. Podano, że Izera wykorzysta, opracowaną z myślą o niewielkim elektrycznym samochodzie, a także kierowanych na rynki azjatyckiej pojazdachoraz. Na jej bazie Izera chce stworzyć trzy pojazdy z segmentu C - hatchbacka, SUV-a i zapowiedziane w listopadzie ubiegłego roku kombi.