Elektryczne Audi e-Tron miało kolizję. Płonącą baterię katapultowało poza auto

Niespotykana sytuacja.

Pakiet baterii wypadł z Audi i zaczął płonąć

"bateria odłączyła się od Audi i doszczętnie spłonęła. Obawy związane z powalonym słupem linii energetycznej i pożarem zestawu akumulatorów wymagały odgrodzenia całego obszaru do czasu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym"

Wielokrotnie pisaliśmy już o problemach, z jakimi zmagają się samochody elektryczne i ich kierowcy. Przeważnie były to jednak kwestie związane z zasięgiem krótszym od deklarowanego , zasięgiem spadającym na przestrzeni lat , absurdalnych cenach wymiany baterii samoczynnym zapłonie baterii , czy też dziesiątkach tysięcy litrów wody , jakie są wykorzystywane do ich gaszenia. Takiej sytuacji jak ta, która wydarzyła się podczas kolizji elektrycznego Audi e-Tron z innym autem w Richmond w Stanach Zjednoczonych jeszcze sami nie słyszeliśmy.Odcinek Garden City Road w Richmond został zamknięty na większą część wtorkowego wieczoru po zderzeniu dwóch samochodów w pobliżu sklepu Walmart. Elektryczne Audi e-Tron zderzyło się z sedanem Toyoty i nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, co zarejestrowała kamera innego przejeżdżającego nieopodal samochodu. Audi e-Tron dachowało, a w momencie uderzenia z podwozia oderwała się bateria, która przeleciała na pas rozdzielający jezdnię i stanęła w płomieniach.Dennis Hwang, rzecznik lokalnej policji, powiedział w rozmowie Richmond News, żeKierowca Audi, 31-letni mężczyzna, nie odniósł poważnych obrażeń. 49-letni kierowca Toyoty został wysłany do szpitala z niezagrażającymi życiu obrażeniami.