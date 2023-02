Elon Musk mówi, że Starship poleci na orbitę w marcu

To dość odważna zapowiedź.

Klucz do lotu na Marsa

Zapowiedź, do której trzeba podejść sceptycznie

If remaining tests go well, we will attempt a Starship launch next month — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2023

przetestowało dotychczas wiele prototypów statku. Jak dotychczas żaden z tych prototypów nie opuścił jednak atmosfery Ziemi. Długo wyczekiwany testy orbitalny, zapowiedziany przez firmę w pierwszej połowie ubiegłego roku, nie doszedł jeszcze bowiem do skutku.Istnieje duża szansa na to, że Starship w końcu poleci na orbitę już w przyszłym miesiącu. Poinformował o tym na Twitterze nikt inny, jak sam, pełniący rolę CEO SpaceX.Warto przypomnieć, że Starship to rakieta nośna wraz ze statkiem kosmicznym, która ma odgrywać ogromną rolę w ambitnych planach SpaceX. Przedsiębiorstwo pragnie, aby była ona jednym z elementów, który umożliwi ludzkości powrót na, a także pozwoli zrealizować pierwszy załogowy lot naDocelowo Starship ma mieć dwustopniową budowę. Jej pierwszym stopnień, znany jako Super Heavy, będzie wynosił drugi stopień na orbitę i natychmiast wracał na Ziemię, gdzie złapie go wieża startowa.ma być wyposażony w 33 silniki. Drugi stopień rakiety to właściwy Starship i to on będzie podróżował w przestrzeni kosmicznej, transportując ludzi między Ziemią a Księżycem lub Marsem.Oczywiście, Starship tak jakma być rakietą wielokrotnego użytku, co pozwoli na gromadzenie ogromnych oszczędności przy realizowaniu misji kosmicznych. Będzie ona absolutnie gigantycznym pojazdem, mierzącym 120 metrów wysokości i 9 metrów średnicy.Zanim Starship będzie mógł zabrać ludzi na Księżyc i Marsa, musi powstać jego ostateczna wersja. Jednak zanim do tego dojdzie, SpaceX musi zbudować jeszcze wiele prototypów i przeprowadzić jeszcze wiele ich testów.Wspomniany pierwszy lot orbitalny Starshipa jest przekładany od ponad roku. Zgodnie z najnowszymi zapewnieniami Elona Muska, w końcu dojdzie do niego w marcu, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.Czy test orbitalny Starshipa faktycznie będzie miał miejsce w marcu? Poczekamy, zobaczymy. Jak wiadomo, Elon Musk lubi rzucać słowa na wiatr, także w tym temacie.Oczywiście, to że SpaceX od dłuższego czasu przekłada lot Starshipa na orbitę, nie oznacza, że przedsiębiorstwo długimi miesiącami nic nie robiło. W styczniu przeprowadzono chociażby test polegający na zatankowaniu do pełna obydwu stopni rakiety. W drugiej połowie 2022 roku przeprowadzono natomiast kilka testów statycznych z udziałem 2, 7, a następnie 14 silników Raptor.Innym istotnym testem, który SpaceX musi przeprowadzić w przyszłości, jest test statyczny z udziałem wszystkich 33 silników Raptor, w które Starship ma być ostatecznie wyposażony. W zasadzie, musi on zostać przeprowadzony przed lotem orbitalnym. Jeśli do niego nie dojdzie na przestrzeni kilku najbliższych tygodni, o locie orbitalnym w marcu możemy zapomnieć.Źródło: Elon Musk/Twitter, fot. tyt. SpaceX