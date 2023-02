Radar w aucie Tesla oznaczył stary niemiecki samochód jako kosz na śmieci

Tesla bez szacunku dla klasyków motoryzacji.

Klasyk niemieckiej motoryzacji pomylony z koszem na odpady

Mijają lata, anadal nie dopracowała oprogramowania czujników w swoich samochodach na tyle, aby w pełni poprawnie rozróżniało ono od siebie poszczególne obiekty w ich otoczeniu. Inne samochody zaskakująco często mylone są z... kubłami na śmieci - i nie chodzi tu tylko o. Nagrania, na których uwieczniane są tego rodzaju pomyłki szybko stają się viralami i tak właśnie było w tym przypadku.Zastanawiam się nad fenomenem bezgranicznego zaufania pokładanego przez niektórych kierowców w skuteczność działania systemu Autopilot , obecnego w samochodach marki Tesla. Wiele razy dowiedziono już przecież, że nie jest to - wbrew temu co sugeruje nazwa - system do jazdy autonomicznej. Kierowca cały czas musi czuwać nad autem. Autopilot popełnia błędy , na co doskonałym dowodem są wpadki dotyczące rozpoznawania obiektów.Niemałe rozbawienie wśród internautów wzbudziło nagranie umieszczone na profiluw serwisie Instagram . Słychać na nim kierowcę śmiejącego się niczym kreskówkowy pies Scooby Doo oraz widać działanie czujników Tesla Model 3 w praktyce. Stojący na chodnikuzostał oznaczony jako kubeł na śmieci. Takie niedociągnięcia zdarzają się podobno cyklicznie, a dowodów na to nie brakuje w sieci.Sytuacja może wydawać się zabawna, jednakże korzystając z systemu Tesla Autopilot kierowcy woleliby zapewne być przekonani co do tego, że ich pojazd potrafi rozróżniać innych użytkowników drogi od obiektów stacjonarnych.Źródło: Instagram