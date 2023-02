Ciężarówka elektryczna pokonała trasę 3000 km. Czas dojazdu rozbawił internautów

No nie był zbyt krótki.

3000 kilometrów ciężarówką elektryczną

Z logistycznego punktu widzenia taka podróż nie ma większego sensu

Kiedy w 2017 roku firma Tesla zaprezentowała swoją elektryczną ciężarówkę , obiecywano, że przejedzie ona aż 800 kilometrów na jednym ładowaniu. Jak to bywa w przypadku deklaracji składanych przez Elona Musk, warto je podzielić co najmniej przez dziesięć. Faktycznie, gdy Tesla Semi trafiła z końcem 2022 roku do pierwszych odbiorców, zasięg ten okazał się zapewnień z gatunku science-fiction. Zasięg ciężarówek elektrycznych Tesla Semi z pełnym załadunkiem o sporej masie spada nawet kilkukrotnie.Ten nieco przydługi wstęp to wprowadzenie do ciekawego eksperymentu, jaki przedsięwzięła pewna szwajcarska firma transportowa. Postanowiła ona wysłać swojego kierowcę elektryczną ciężarówką Volvo ze Szwajcarii do Hiszpanii i z powrotem, na trasę liczącą 3000 kilometrów. Z podróży tej wyciągnięto interesujące wnioski.40-tonowa ciężarówka z naczepąpokonała trasę o łącznej długości, pomiędzy Zurychem w Szwajcarii a Walencją w Hiszpanii. To jak dotąd najdłuższy dystans przebyty przez komercyjną ciężarówkę elektryczną. Na taką podróż zdecydowali się przedstawiciele szwajcarskiej firmy logistycznej Krummen Kerzes, którzy za kierownicą posadzili kierowcę Balinta Schnella. Co dość zabawne, Schnell to po niemiecku... "szybko".Balint Schnell po raz pierwszy kierował ciężarówką elektryczną, w związku z czym eskapada wydawała się dość karkołomna. Kierowca musiał zapoznać się z e-ciężarówką, szczegółowo przestudiować trasę i zaplanować z wyprzedzeniem punkty, w których będzie ją ładował. Ładunkiem w naczepie było 20 ton pomarańczy.Ciągnik siodłowyma według producenta zasięg do 300 km. Domyślacie się zapewne, że należało go ładować niezmiernie często. Ile zatem zajęła podróż?Podróż zajęła..., podczas gdy pojazdem z silnikiem Diesela zajęłaby. Schnell musiał oczywiście przestrzegać wymaganych przez Unię Europejską czasów prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Zatrzymywał się około 20 razy i musiał starannie planować, aby czas ładowania pokrywał się z przerwami wymuszonymi działaniem tachografu.