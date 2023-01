Po ponad pół wieku.



Po niemal 50 latach od kiedy oryginalny jumbo jet wzbił się w powietrze, Boeing pożegna swoją Królową Przestworzy. Ostatni model 747 wyjechał z fabryki i zostanie przekazany nowemu właścicielowi - liniom lotniczym Atlas Air. To zdecydowanie koniec pewnej epoki i początek nowego, ekscytującego rozdziału w historii Boeinga.



To również naprawdę istotna chwila dla każdego fana lotnictwa.





Ostatni Boeing 747 zjechał z taśmy producenta

Boeing 747 to samolot, który stał się kultowy poprzez kilka czynników - przerobiona wersja tego samolotu służy prezydentowi Stanów Zjednoczonych, była pokazywana w filmach z Jamesem Bondem, zrewolucjonizowała podróże międzykontynentalne, a nawet miała za zadanie wynieść w przestrzeń kosmiczną specjalnie zaprojektowany prom. Nie wspominając już o tym, że do dzisiaj z Boeinga 747 w przypadku swoich operacji korzysta firma Richarda Bransona.









Ostatni samolot został zarejestrowany jako N863GT i pojawił się po raz pierwszy w grudniu 2022 roku, kiedy to zjechał z linii montażowej Boeinga pokryty w całości antykorozyjną, zieloną farbą.Co ciekawe, linie lotnicze po pandemii miały rezygnować z podobnych, ogromnych samolotów, a wygląda na to, że zaczynają one ponownie wracać do łask. Konkretniej mam tu na myśli między Airbusa A380, który wrócił do służby w kilku liniach lotniczych.Według danych firmy Cirium, na koniec 2022 roku w czynnej służbie pozostawały jedynie 44 pasażerskie wersje Boeinga 747. W 2019 było to ponad 130 samolotów - sami widzicie więc, jaki spadek zanotował ten model w ciągu ostatnich zaledwie 4 lat. To smutne bowiem 747 prezentuje się naprawde okazale i pomimo swojego wieku dalej jest w stanie zapewnić komfortowe latanie, niezależnie od trasy na której operuje.No cóż, szkoda. Pozostaje mieć nadzieję, że obecnie latające 747 posłużą jeszcze chociaż przez kilka lat i będzie można po raz ostatni wejść na ich pokład.Źródło: Boeing / fot. Unsplash.com