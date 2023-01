W Warszawie stanęła duża stacja ładowania samochodów elektrycznych. Podoba mi się

Przypomina zwykłą stację paliw.

Stacja ładowania EKOEN na warszawskim Mordorze

Stacja ładowania niczym stacja paliw

EKOEN Warszawa - ceny ładowania

Opinie o samochodów elektrycznych są w polskim społeczeństwie naprawdę różne. Wydają się jednak przeważać głosy sceptyczne, wskazujące na liczne wady samochodów elektrycznych. Rosnące ceny prądu niewielki realny zasięg , problemy ze spadkiem zasięgu po latach użytkowania, czy nawet wysokie ceny zakupu to tylko wierzchołek góry lodowej. Znacznie większą wadą elektromobilności w polskim wydaniu jest fatalna infrastruktura sieci ładowarek. Sytuacja ulega poprawie, a w naszym kraju przybywa zarówno szybkich ładowarek , jak i samych punktów ładowania. Firma EKOEN uruchomiła właśnie stację ładowania samochodów elektrycznych, która powinna być moim zdaniem wzorem dla innych.to nawiązująca do twórczości J.R.R. Tolkiena potoczna nazwa jednej z biurowych dzielnic Warszawy. Chodzi o dawny Służewiec przemysłowy, będący swoistą krainą korporacyjnych biurowców, znajdujących w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej, Cybernetyki i Marynarskiej. To właśnie tam firma EKOEN otworzyła największy w Warszawie hub ładowania samochodów elektrycznych.Co najbardziej wkurza kierowców samochodów elektrycznych w stacjach ładowania? Wydaje mi się, żew każdym z takich punktów. W każdym z nich znajduje się bowiem przeważnie jedna, dwie ładowarki. Czasami po dojechaniu na miejsce okazują się zepsute, zajęte lub zablokowane. Takie problemy eliminują miejsca takie jak to, które od 31 stycznia zostanie oficjalnie otwarte dla kierowców. Stacja ładowania EKOEN znajduje się przy ul. Postępu 14 w Warszawie.EKOEN postanowił informować o cenach ładowania na pylonach widocznych z drogi - zupełnie jak w przypadku klasycznych stacji paliw. Na hub składa się aż sześć stanowisk, mających docelowo dysponować łączną mocą. Składają się na nie jedna stacja ze złączemo mocyi pięćo mocy. Aż trzy z nich oferują moc ładowania 350 kW, wspieraną chociażby przez samochód KIA EV6, jedna 240 kW i jedna 150 kW.Początkowo moce ładowania będą niższe, bowiem zasilanie udostępnione przez właściciela obiektu ma przyłącze o mocy minimalnej. EKOEN ma już podobno podpisaną umowę na budowę dedykowanego przyłącza o mocy 1500 kW.EKOEN w swoim hubie na start zaoferuje promocyjną stawkę ładowania wynoszącą 1,99 zł za kWh. Dla porównania, w Zielonej Górze kierowcy na stacji EKOEN ładują swoje pojazdy w cenie 2,89 złotych za 1 kWh. Firma nie dolicza dodatkowej opłaty za czas poświęcony wyłącznie na ładowanie. Ładujesz godzinę, stoisz godzinę za darmo - proste.Co ważne: EKOEN nie wymaga mobilnych aplikacji, abonamentów, ani rejestracji konta. Opłatę uiszcza się kartą debetową lub kredytową w obecnym na miejscu zapłatomacie. To opcja przedpłacona - najpierw wybiera się złącze, później deklaruje kwotę maksymalną, którą można obciążyć rachunek i... tyle. EKOEN z konta pobierze sumę równoważną stawce za realnie wykorzystaną energię do ładowania.Stawki na tle konkurencji wydają się atrakcyjne.wygląda tak:- 1,89 zł/kWh- 2,69 zł/kWh- 2,89 zł/kWh- 3,19 zł/kWhDo tego dochodzi opłata postojowa w wysokości 40 groszy za minutę w przypadku postoju powyżej 45 minut przy ładowarce DC, 60 minutach przy ładowarce AC na stacjach ze złączami AC i DC lub 720 minutach na stacjach, na których znajdują się wyłącznie złącza AC. Przy wyliczeniach dla ładowania DC załóżmy, że zmieścimy się w 40 minutach.: 2,20 zł/kWh: 3,40 zł/kWh: 3,80 zł/kWh: 1,95 zł/kWh: 2,95 zł/kWh: 3,25 zł/kWh: 1,75 zł/kWh: 2,3 zł/kWh: 2,6 zł/kWh: 1,6 zł/kWh: 1,95 zł/kWh: 2,2 zł/kWhBrzmi jak krok w dobrą stronę. No, kroczek.Źródło: EKOEN, zdj. tyt. EKOEN