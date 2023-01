Dacia kpi z podgrzewanych siedzeń na abonament w BMW. Rozdaje kierowcom termofory

Można dać je kierowcom BMW.

Dacia rozdaje termofory, by rozdać je znajomym z BMW

"Proszenie kogoś o dopłatę za aktywację ogrzewania znajdującego się na fabrycznym wyposażeniu z pewnością nie jest czymś, co spotkacie w samochodach marki Dacia. Niezależnie od tego, czy konsumenci postrzegają podgrzewane siedzenia jako niezbędne, czy nie, nasze zaangażowanie w wartość i bezproblemowe użytkowanie oznacza, że zawsze prosimy konsumenta tylko o naciśnięcie przycisku, aby cieszył się funkcjami obecnymi w aucie"

A może BMW ma dobry pomysł?

BMW w Korei Południowej od jakiegoś czasu oferuje w swoich samochodach podgrzewane siedzenia w modelu subskrypcji , co jest jedną z najbardziej antykonsumenckich praktyk ostatnich lat. Korporacja twierdzi, że standaryzacja wyposażenia pozwala obniżyć koszt wyprodukowania pojazdu, więc zyskuje klient. Tak naprawdę koncern nie działa charytatywnie, więc w praktyce konsument płaci dwa razy za fotel - raz przy zakupie auta (bo fotel jest przecież wliczony w cenę produkcji samochodu), a drugi raz, jeśli zdecyduje się wykupić abonament. Z postępowania tego zakpiła właśnie Dacia.Warto dodać, że pośród marek sprzedających równie absurdalne elementy wyposażenia lub... osiągi na abonament są też inne marki, w tym Mercedes-Benz.Dacia postanowiła wyrazić swój sprzeciw wobec postawy niektórych firm samochodowych, oferujących abonamenty na wbudowane funkcje samochodu, rozdając bezpłatne termofory. Każdy chętny może odebrać termofor marki Dacia między 1 a 2 lutego w salonach Dacia w Brent Cross w Londynie oraz Trinity Way Manchester i Fendrod Way w Swansea.- komentuje Luke Broad, dyrektor marki Dacia na Wielką Brytanię.Dacia nazywa swoje termofory mianem "zastępców podgrzewanych siedzeń". Producent uważa, że komfort nie powinien wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.Lepsze niż bazowe modele samochodów Dacia Duster, Jogger i Sandero Stepway są standardowo wyposażone w podgrzewane siedzenia. Złośliwi mówią, że w BMW należy dopłacać także za kierunkowskazy, dlatego nie wszyscy kierowcy samochodów tej marki z nich korzystają.Podgrzewanie siedzeń wykorzystuje się głównie w miesiącach zimowych. To prawda. Z tego powodu można pomyśleć, że nabywanie ich w ramach abonamentu na przykład na kilka miesięcy w roku jest niezłym pomysłem, zwłaszcza w przypadku osób leasingujących auta. Z resztą, można za nie zapłacić jednorazowo na etapie zakupu samochodu - wydaje się więc, że wszyscy powinni być zadowoleni. Spore grono ekspertów i konsumentów jest jednak przekonane, że BMW i tak przenosi koszt zastosowanych podzespołów na odbiorcę auta. Nawet jeśli ten nie aktywuje obecnego w swoim aucie ogrzewania (sic!) i tak za nie zapłaci.Stellantis szacuje, że do końca tej dekady zarobi aż 23 miliardy dolarów rocznie na opcjach oferowanych w ramach abonamentu. To mniej więcej 111 miliardów złotych.Źródło: Dacia